В Грузии задержали российского хакера, подозреваемого в убийстве

В Грузии задержан гражданин России Ярослав Сумбаев. Его подозревают в киберпреступлениях и убийстве в Подмосковье следователя по особо важным делам. Как сообщает Русская служба "Би-Би-Си", Сумбаева задержали еще на прошлой неделе. В ближайшее время суд в Тбилиси рассмотрит вопрос о его выдаче российским властям.

Подозреваемому 28 лет. По версии российского следствия, в составе группы хакеров он похищал деньги с банковских карт, взламывая сайты по продаже железнодорожных билетов. Это дело раскрыла старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД России Евгения Шишкина. 10 октября ее застрелили в Подмосковье.