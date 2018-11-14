Кожемяко подал документы для участия в выборах главы Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко подал документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на выборах главы региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Кожемяко отказался от партийной поддержки "Единой России" и заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Кожемяко был назначен президентом Владимиром Путиным после скандала во втором туре губернаторских выборов в Приморье 16 сентября, результаты которого были отменены из-за массовых нарушений. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако когда подсчет голосов уже завершался, вперёд с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

Новое голосование состоится 16 декабря.

Как стало известно телеканалу "Дождь", в случае поражения на выборах в Приморье Кожемяко может вернуться к руководству Сахалином, где после его ухода до сих пор не назначен исполняющий обязанности губернатора. О том, что в Кремле одобряюттакой сценарий, "Дождю " рассказали несколько собеседников, знакомых с ходом избирательной кампании в Приморье. По их словам, несмотря на усилия Кремля, у Кожемяко, по-прежнему, высокий антирейтинг. Кроме того, в администрации президента не исключают, что выборы в Приморье, как и в сентябре, пройдут в два тура.