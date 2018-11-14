Великобритания и ЕС согласовали текст соглашения по Брекзиту

Европейский союз и Великобритания на уровне экспертов согласовали предварительный текст соглашения по Брекзиту. Об этом Би-би-си сообщил источник в британском кабинете министров. Переговоры по этому вопросу продолжались несколько месяцев.

В среду состоится специальное заседание правительства, на котором премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит кабинет одобрить проект документа. По мере того как члены кабинета знакомятся с текстом, Мэй встречается с ними один на один.

Сообщается, что Лондон и Брюссель согласовали договоренности, которые позволят избежать "жесткой границы" между Ирландией – страной членом ЕС,и Северной Ирландией , входящей в состав Соединенного Королевства. Обе стороны хотят видеть границу прозрачной для движения граждан и товаров, однако Лондон отказывается допускать, чтобы таможенные условия для североирландского региона и остальной британской территории различались.

14 ноября истекает срок, в который британское правительство должно было утвердить условия выхода страны из ЕС. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Великобритании из Европейского союза запланирован на 29 марта 2019 года.