Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН

Мигранты переходят границу Боснии и Хорватии

Смотреть комментарии

Чехия отказалась подписывать миграционное соглашение Организации Объединенных Наций. Такое решение было принято на заседании правительства в среду. Кабинет министров отметил, что в документе отсутствует чёткое разграничение понятий легальной и нелегальной миграции.

ООН планирует принять "Всемирный пакт за регулируемую миграцию" в декабре 2018 года на конференции в Марокко. Он содержит ряд мер, необязательных к исполнению. В частности, в документе предлагается выдавать беженцам документы, в случае их отсутствия, а также обеспечивать доступ мигрантов к социальной помощи.

Мигранты на лодке у греческого острова Лесбос, октябрь 2015 года
Смотри также

Еще полтора миллиона

В декабре прошлого года от участия в миграционном соглашении ООН отказались США. В Вашингтоне заявили, что некоторые директивы пакта идут вразрез с миграционной политикой президента США Дональда Трампа.

В июле примеру США последовала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что договор поощряет миграцию и является опасным для мира в Венгрии. Позднее от участия в соглашении отказались Австрия и Австралия.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG