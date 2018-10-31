Австрия отказалась подписывать глобальный пакт ООН о миграции, который планируется принять на конференции в Марокко в декабре. В Вене заявили, что соглашение не поможет решению миграционного кризиса и только создаст угрозу национальному суверенитету Австрии. Ранее присоединиться к договору отказались Венгрия и США.

По словам вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе, миграция не может быть человеческим правом, а договор размывает границы между легальной и нелегальной миграцией. Политик отметил, что Австрия останется автономной в вопросах миграционной политики.

Всемирный пакт по миграции и беженцам был согласован в феврале. Документ планируется подписать на конференции 10-11 декабря в Марракеше. Кроме США и Венгрии, которые отказались участвовать в разработке соглашения, скепсис по поводу пакта выразили Польша, Швейцария и Австралия.

В 2015 году Европа столкнулась с миграционным кризисом: более полутора миллионов мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки прибыли на континент в поисках убежища. Некоторые европейские политики связали наплыв мигрантов с ростом террористической угрозы и отказались принимать беженцев.

Большинство стран Евросоюза договорились ввести квоты на расселение беженцев, чтобы помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. С квотами изначально не согласились Венгрия, Чехия, Словакия, Польша и Хорватия. О намерении выйти из программы по распределению беженцев позднее заявила и Австрия.