Навальный вылетел за границу на оглашение решения ЕСПЧ

Оппозиционер Алексей Навальный в среду сумел вылететь за границу на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Об этом политик написал в инстаграме.

По его словам, на пограничный контроль он подошел с пресс-релизами Федеральной службы судебных приставов с указанием, что ему можно выехать из России.

Накануне в аэропорту Навальному запретили выезд из страны без объяснения причин. Как выяснилось позже, запрет был наложен службой судебных приставов из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса" на сумму более двух миллионов рублей. Вечером во вторник Навальный выложил в блог чек об оплате штрафа. По его словам, деньги ему предоставил предприниматель, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин при условии, что политик вернёт их после обжалования приговора в ЕСПЧ. После оплаты штрафа запрет был снят.

Навальный заявил, что подаст в суд на Федеральную службу судебных приставов. Он потребует признать действия ведомства незаконными, а также планирует взыскать с них материальный ущерб в размере почти 30 тысяч рублей - за пропавший авиабилет и расходы на поездку юриста в Киров. "Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа", — написал Навальный.

15 ноября в Страсбурге Европейский суд по правам человека должен вынести окончательное решение по иску Алексея Навального к российским властям.​ Политик пожаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в 2012–2014 годах. В феврале 2017 года ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью о свободе собраний Европейской конвенции по правам человека, и присудил политику 63,7 тысячи евро компенсации, но это решение было оспорено российским министерством юстиции.