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Лицом к событию

Обрушится Россия?

Три крупнейших игрока мирового нефтяного рынка: Россия, США и Саудовская Аравия.

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За несколько дней мировые цены на нефть снизились на 7%. Каковы причины резкого падения цен на нефть?

Куда ушли сверхдоходы от предыдущего роста цен? Почему Госдума принимает бюджет с рекордными резервами, но не режет расходы? Повышение пенсионного возраста - только начало? Где путинский режим начнет резать социальные расходы? Что нам ждать от кризиса? Обсуждают партнёр информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин, экономист, член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Иваненко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 ноября в 19:05

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