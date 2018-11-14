Обрушится Россия?

За несколько дней мировые цены на нефть снизились на 7%. Каковы причины резкого падения цен на нефть?

Куда ушли сверхдоходы от предыдущего роста цен? Почему Госдума принимает бюджет с рекордными резервами, но не режет расходы? Повышение пенсионного возраста - только начало? Где путинский режим начнет резать социальные расходы? Что нам ждать от кризиса? Обсуждают партнёр информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин, экономист, член Политкомитета партии "Яблоко" Сергей Иваненко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 ноября в 19:05