Власти США проверят Boeing после сообщений о неисправном автопилоте

Федеральное управление гражданской авиации США проверяет результаты исследований, которые провела компания Boeing в отношении систем безопасности своих самолётов. Об этом пишет Wall Street Journal.

Такое решение принято после сообщений о том, что производитель укрыл от авиакомпаний информацию о неисправностях в автопилоте, которые могли привести к крушению лайнера в Индонезии. В связи с этим ведомство особенно внимательно изучит автоматизированную систему управления полетом в последних моделях Boeing-737, пишет газета.

Как сообщало издание, уже после индонезийской авиакатастрофы компания Boeing разослала уведомление, в котором рассказывается о неправильной работе системы в новейших версиях самолётов. Изначально она была призвана помешать самолёту слишком сильно задирать нос. По замыслу инженеров, в подобных ситуациях лайнер должен автоматически выравнивать положение. Выяснилось, однако, что в ряде случаев автопилот может внезапно и резко наклонить машину к земле. В этом случае летчики рискуют столкнуться с землей даже при ручном управлении, говорится в сообщении Boeing.

Эксперты и пилоты не исключили, что именно эта проблема могла привести к гибели лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, который разбился 29 октября. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.