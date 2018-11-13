WSJ: Boeing не предупредил о риске ухода новых самолетов в пике

Производитель самолетов Boeing не предупредил авиакомпании о том, что новейшие версии лайнеров могут сваливаться в пике из-за неправильно работающей аварийной системы. Об этом сообщает Wall Street Journal. Это обстоятельство могло стать причиной недавнего крушения Boeing 737 в Индонезии, пишет газета со ссылкой на экспертов и пилотов.

Только теперь – уже после индонезийской авиакатастрофы – компания Boeing разослала уведомление, в котором рассказывается о неправильной работе системы. Изначально она была призвана помешать самолету слишком сильно задирать нос. По замыслу инженеров, в подобных ситуациях лайнер должен автоматически выравнивать положение. Выяснилось, однако, что в ряде случаев автопилот может внезапно и резко наклонить машину к земле. В этом случае летчики рискуют столкнуться с землей даже при ручном управлении, говорится в сообщении Boeing.

Опрошенные изданием пилоты рассказали, что не были заранее предупреждены о такой проблеме. Речь идет об ошибке, которая может возникать на моделях MAX 8 и MAX 9 самолетов Boeing 737.

Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился 29 октября, выполняя рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Причины катастрофы выясняются. По предварительным выводам, лайнер имел проблемы с указателем скорости.