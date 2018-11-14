В Конгрессе предупредили о сокращении военного превосходства США

Военное превосходство США сократилось до опасного уровня, что может привести к поражению Америки в войне против России и Китая. Об этом говорится в специальном отчете комиссии Конгресса, пишет Washington Post.

Согласно докладу, его авторы разделяют взгляды администрации Дональда Трампа на Москву и Пекин как главные угрозы, однако указывают на отсутствие быстрых шагов для реализации соответствующей стратегии.

По мнению составителей документа, авторитарные правительства указанных стран создают инструменты специально для противодействия США. Американские вооруженные силы, которые доминировали на мировой арене в течение многих лет, теперь недополучают нужные ресурсы и инновации. В случае открытия сразу двух фронтов США могут понести неприемлемые потери в живой силе и даже проиграть, предупреждают аналитики.

Газета приводит мнение отставных военных, которые считают, что Россия и Китай на протяжении многих лет готовятся к масштабному конфликту, в то время как армия США не отрабатывает подобные сценарии.

Сегодня Министерство обороны Норвегии обвинило Россию в причастности к сбою системы GPS во время военных учений НАТО. В России отвергли обвинения, назвав их попыткой "демонизировать" ее.