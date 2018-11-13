Норвегия обвинила Россию в сбое GPS во время учений НАТО

Министерство обороны Норвегии обвинило Россию в причастности к сбою системы GPS во время военных учений НАТО. Как сообщает Associated Press, норвежский МИД уже связался по этому поводу с Россией.

Москва отвергает обвинения. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что устраивать сбой GPS России "попросту было не нужно". Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Карасов назвал обвинения "очередной попыткой демонизировать Россию".

В конце октября – начале ноября в Норвегии прошли крупнейшие военные учения НАТО с момента окончания "холодной войны". В маневрах под названием "Единый трезубец" участвовали 50 тысяч военнослужащих из 31 страны.

Ранее о том, что к сбою GPS во время учений может быть причастна Россия, заявляла Финляндия.