Преступления без наказаний. Как "сливают убийства" следователи

В Балакове Саратовской области появилось объединение людей, у которых погибли родственники, а виновники не понесли наказания. Общественное движение "Надежда" объединяет женщин и мужчин, немолодых, небогатых даже по меркам провинциального города, которые потеряли самых близких людей и оказались бессильны перед правоохранительной системой. Из них едва ли не каждый второй после пережитой трагедии столкнулся с онкологией, что в "городе атомщиков" – частое явление.

Их объединила Надежда Познякова, которая занялась общественной деятельностью после личной беды. Мать Надежды пропала без вести, а силовики вместо помощи завели на осиротевшую дочь уголовное дело.

Надежда Позднякова. Мать отписала квартиру знакомой и исчезла

Мать Надежды, Жанна Назарова исчезла в июне 2005 года. Ей было 65 лет, она состояла на диспансерном учете в связи с ментальным заболеванием, но жила в собственной квартире и полностью обслуживала себя сама. Ее странности выражались в основном в том, что она верила в сглаз, порчу и "плохую ауру". Дочь не верит, что она могла, не сказав родным ни слова, уйти куда глаза глядят.

По горячим следам найти пропавшую не удалось. В 2007 году, когда в Саратове расследовали дело "черных риэлторов", в Балаково приехали областные следователи и обнаружили, что Жанна Назарова непосредственно перед исчезновением подписала завещание, которым передавала свою квартиру некоей женщине. Материалам проверки присвоили гриф "секретно", и дочери разрешили ознакомиться с ними только через пять лет, когда мать признали умершей. Тогда новая наследница вступила в права.

Раньше мне говорили "нет тела – нет дела"

– Я умоляла отдать памятные вещи, которые хранились в квартире – старинные фотографии, медали, награды. Нет! Квартира ушла с вещами. Тогда я пришла к начальнику полиции, а он на меня наорал, что я была плохая дочь, – негодует Познякова.

У Надежды есть подозрения, кто причастен к исчезновению матери. Именно "новая хорошая дочь" спустя несколько лет после исчезновения предоставила следствию паспорт пропавшей, причем до этого она заявляла, что Назарова уехала из Балакова, забрав с собой документы. Но дело об убийстве долгие годы не возбуждали.

– Когда в 2011 году поменялся прокурор Балакова, на это место пришел Дмитрий Сернов, он все-таки возбудил дело об убийстве. Раньше мне говорили "нет тела – нет дела", – рассказывает дочь.

Однако возбуждение уголовного дела не помогло ни пересмотреть судьбу квартиры (суды Познякова проиграла), ни выяснить, какова роль "новой хорошей дочери" в исчезновении Жанны Назаровой.

В суды, полицию и прокуратуру Познякова ходила как на работу. В очередях на личный прием она знакомилась с другими людьми. Вокруг нее собралось общественное движение "Надежда": родные погибших людей пикетировали правоохранительные органы, требуя честных расследований. Глава организации выходила в пикеты с обличением прокуроров.

Участия в акциях, как считает Познякова, ей и не простили. В 2017 году она была обвинена в мошенничестве при получении социальных выплат для малоимущих, хотя сама обнаружила и исправила ошибку. Ее дело до сих пор находится в суде, а на последнем пикете правозащитница держала плакат: "Господин Сернов, вы руководствуетесь личной местью или законом?".

Светлана Таланова. Сын жестоко избит и зарезан

Светлана Таланова не может сдержать слез, рассказывая об убийстве сына. Ярослав Вдовин был убит 27 октября 2013 года, ему было 26 лет. Убийство было совершено у дома по улице Степной в Балакове.

– Видите, какой красивый? – показывает фото мать. – Здоровый, спортивный пацан, абсолютно позитивный, очень любил жизнь. Играл в футбол, хоккей, настольный теннис.

Пишут, что два ножевых ранения, а мой ребенок был весь изломанный

Восстанавливать события последнего дня сына Светлане пришлось по крупицам. Первым официальным известием стала циничная новостная заметка, написанная со ссылкой на пресс-службу следственного комитета: "Во дворе дома нашли зарезанного наркомана". Таланова обратила внимание, что в информации, данной "по горячим следам", говорилось об обнаружении тела во дворе дома, тогда как далее в материалах дела, которые передадут в суд, будет идти речь о обнаружении трупа в квартире. И это только первая нестыковка в деле.

– Для меня это был шок – какой наркоман? О чем идет речь? Мой сын не был наркоманом, это подтверждено бюро судебных экспертиз Саратова – ни наркотиков, ни алкоголя в крови и моче трупа моего сына не обнаружено! – возмущается мать. – Пишут, что два ножевых ранения, а мой ребенок был весь изломанный. Ему сломали челюсть в двух местах, у него был сломан нос, он был весь в синяках и ссадинах, у него гематомы по всему телу. Я была просто в шоке. И уголовного дела до сих пор нет. Прошло пять лет, как мы сына похоронили...

До суда дошло другое дело – о попытке вымогательства наркотических средств. По официальной версии, Ярослав вместе с тремя приятелями "пришли в гости" к жителю многоквартирного дома и стали требовать, чтобы он продал им наркотики. При этом один молодой человек грозил хозяину ножом, а Ярослав якобы обшаривал его шкаф в поисках "заначки", бил мужчину и пытал утюгом – на руке и животе у потерпевшего остались ожоги. Не выдержав пыток, мужчина схватил нож и ударил им Ярослава два раза – в шею и грудь. Наличие следов побоев на теле молодого человека первоначальная версия не объясняла, позднее потерпевший дополнил свои показания, сказав, что Вдовин пришел в его квартиру с синяками на лице.

Главные нестыковки Светлана Таланова видит в том, что кровь ее сына была обнаружена на одежде одного из его "друзей", с которым он якобы отправился добывать дозу, а также в лифте и на лестничной клетке в доме потерпевшего. Больше похоже на то, что молодого человека избивали и ударили ножом, а затем, уже истекающего кровью затащили в лифт дома и дальше – в квартиру потерпевшему. Кроме того, все события, по версии следствия, происходили около трех часов ночи, тогда как эксперты установили, что смертельные раны Ярославу нанесли в около половины первого ночи, и смерть наступила спустя примерно 40 минут, то есть на момент якобы совершенного им преступления молодой человек был мертв.

В итоге оставшимся в живых участников "налета" на дом на улице Степной дали от трех до пяти лет колонии. Сейчас они уже на свободе. И именно их мать погибшего подозревает в убийстве.

Антонина Шестакова. Дочь избита до беспамятства и утоплена

Дочь Антонины Шестаковой, Анастасия, погибла в августе 2013 года. Молодая женщина жила с полуторагодовалым сыном у родителей, когда в ее жизни появился Дмитрий: разведенный, с ребенком, обещал жениться.

– Дочь ходила счастливая, – вспоминает Антонина.

В вечер трагедии подруга пригласила Анастасию в бар, и они выпили по коктейлю: молодая мать крепкие напитки не пила, да и вообще позволяла себе пригубить спиртное три-четыре раза в год. Потом она позвонила бойфренду, чтобы тот ее забрал. Он привез ее на такси к подъезду дома родителей. Соседи слышали, как он страшно кричал на нее за то, что она не сразу ответила из бара на его звонки. Затем он снова вызвал такси, потому что среди ночи решил отправиться на свою работу – на лесоторговую базу за город. Анастасия поехала с ним.

– Я предполагаю, что на лесоторговой базе он ее избивает, проявив свою звериную сущность, и у нее получается отек мозга по экспертизе. Такое предположение – чтобы скрыть следы преступления, он вызывает кого-то из своих друзей на машине, и они ее сбрасывают в ближайший канал. Судмедэкспертиза показала, что в воду она попала, когда была без сознания, – говорит Шестакова.

После этого ухажер позвонил родителям Анастасии и сообщил, что их дочь сбросилась с моста. Это и стало основной версией. Во время проверки по факту гибели молодой женщины лесоторговую базу осматривали, но затем, как говорит Антонина, документы об этом из дела исчезли. Вскоре, как стало известно матери, базу вообще перенесли на другое место неподалеку. В рапорте полиции о гибели девушки мать с ужасом прочитала, что у погибшей якобы не было родственников, она проживала одна и злоупотребляла спиртным.

– Вот так у нас сливают убийства, – горько усмехается она.

Версия о суициде позднее была заменена на версию о несчастном случае, но дальше проверок дело так и не зашло. Сейчас мать пытается добиться хотя бы того, чтобы тело Анастасии эксгумировали и еще раз подробнее исследовали на наличие травм, но ей по-прежнему отказывают.

Иван Казбан. Сын повесился в СИЗО, подписав признательные показания

Сына Ивана Казбана, 34-летнего Дмитрия 21 декабря 2015 года забрали в отдел полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ – причинения тяжких телесных повреждений во время драки: он вместе с другом, выпив, поссорился с живущим неподалеку ветераном ВДВ, и тот якобы попал в больницу с переломами ребер.

Никто из участников и не пытался отрицать, что драка была, но у Казбана были основания сомневаться, что она имела серьезные последствия. Потерпевшего он, по собственному признанию, встретил на улице спустя неделю, а в суде рентгенограмму сломанных ребер обвинение представить мне смогло.

– Сын стоял на учете с 2014 года с параноидальной шизофренией, и мы видели, когда его приводили на суды – ему хуже, хуже, хуже. В СИЗО-2 в Вольске у него случился приступ. Оттуда его перенаправили в ОТБ-1 в Саратов, оттуда справка была от главврача, что на общих условиях он содержаться не может. Однако из ОТБ-1 его вернули в СИЗО-2, – говорит Иван.

10 марта 2016 года Дмитрию должно было исполниться 35 лет. Накануне он внезапно дал признательные показания. Сокамерники говорят, что легли спать, когда Дмитрий смотрел телевизор. Проснувшись, они не увидели его в кровати, а затем нашли в уборной повешенным на простыне. По совпадению именно в их камере туалет был отделен от общего помещения сплошной стеной.

– Я считаю, виноват – судите, но пусть он останется жив! – восклицает отец.

По факту гибели Дмитрия было возбуждено уголовное дело о халатности, а затем прекращено.

​Объединенные бедой

В движении "Надежда" – более десятка людей. Отец, чей сын якобы сам выпрыгнул из окна, причем сделал это спиной вперед и сумел отделиться от стены дома на пять метров. Родители, чей сын шел по городу, когда неизвестный бросился на него сзади и перерезал горло. Женщина, которая после выхода на пенсию на сбережения всей жизни – полтора миллиона рублей – выстроила дом, но проиграла тяжбу соседу, в итоге ее дом снесли, а стройматериалы украли.

Мы и другим показываем, что надо бороться. Но расследовать некому. Деградировало следствие

Члены группы помогают друг другу во время бесконечных судов, выступая общественными защитниками. У них есть общий адвокат, Иван Тимофей. Родственники погибших и пропавших без вести вместе выходят на пикеты.

– Хорошо, что есть такие единомышленники, которые пойдут на все. Это люди, которые потеряли близких. Но мы и другим показываем, что надо бороться. Но расследовать некому. Деградировало следствие, – делится своими ощущениями Познякова.

Не все идут до конца. У кого-то заканчиваются средства и силы на бесконечные суды. Кто-то сдается прогрессирующей болезни. Публикация в СМИ зачастую становится последним шансом на справедливость. Автор просит рассматривать данный материал как повод для проверки всех случаев в Генпрокуратуре РФ.