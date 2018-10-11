Тайны следствия. За что убили следователя Евгению Шишкину?

Следователь Евгения Шишкина, убитая в Подмосковье, занималась делом о мошенничестве с бонусами "Аэрофлота", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Следственный комитет заявил в среду, что убийство было совершенно "с целью воспрепятствования профессиональной деятельности Шишкиной" и связано с уголовными делами, находившимися в ее производстве.

Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подполковник полиции Евгения Шишкина была убита выстрелами в шею и в спину в среду утром, когда выходила из подъезда своего дома в подмосковном поселке Архангельское. Она скончалась на месте преступления от сильной потери крови. На месте происшествия были найдены затворная рамка от пистолета, пружина, пуля и гильза.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство", но позднее у следствия появились основания полагать, что причиной преступления стала профессиональная деятельность Евгении Шишкиной. Поэтому дело переквалифицировали – теперь оно ведется по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Возбуждено также дело по статье о незаконном обороте оружия.

Как сообщили Интерфаксу неназванные источники в Следственном комитете, Шишкина получала угрозы в связи с расследуемым ею уголовным делом и обращалась за госзащитой. "В частности, она расследовала уголовное дело о мошенничестве при оформлении электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы", – сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил о том, что Шишкина подавала рапорт о поступавших ей угрозах. По его словам, следователю была предложена государственная защита, но Шишкина от нее отказалась. Эту информацию подтвердила в интервью РБК официальный представитель СК Ольга Врадий. Она также сообщила, что несколько месяцев назад неизвестные подожгли личный автомобиль Шишкиной. Телеграм-канал Mash пишет без указания источников, что это произошло в январе 2018 года. По версии Mash, Шишкина тогда расследовала перевозку крупной партии наркотиков по железной дороге. Телеграм-канал 112 добавляет, что в ночь на 14 января Шишкина закрылась от нападавших дома, после чего они подожгли ее машину.

Развернутую версию убийства следователя изложил в четверг "Коммерсант". По данным издания, Евгения Шишкина последние полтора года расследовала дело в отношении преступного сообщества, члены которого специализировались на краже бонусных миль у участников программы лояльности авиакомпании "Аэрофлот". Близкий к расследованию источник "Коммерсанта" сообщил, что преступники продавали бонусы в профильных интернет-сообществах желающим приобрести авиабилеты по цене с существенным дисконтом.

"Коммерсант" также предполагает, что убийцы Евгении Шишкиной не были профессиональными киллерами: "В момент стрельбы они догадались спрятаться от установленных на стене дома видеокамер за листвой дерева, однако убегать стали прямо в их сторону. На съемке, по данным участников расследования, видны двое молодых мужчин, которых вполне смогут опознать свидетели. У киллеров, очевидно, даже не было возможности приобрести заводское оружие – источник “Ъ” предполагает, что при покушении использовался ствол, кустарно переделанный из травматического. Уже после второго выстрела пистолет развалился на части – рукоятка со стволом осталась в руке у стрелка, а затворная рама вместе с боевой пружиной отлетели в кусты".

Источник издания подтвердил информацию о том, что Евгения Шишкина несколько раз подавала рапорты своему руководству о поступающих ей угрозах, однако от предложенной ей госзащиты отказалась.

Насколько опасна работа следователя в России и могла ли госзащита спасти жизнь Евгении Шишкиной? Об этом Радио Свобода побеседовало с руководителем юридического департамента движения "Русь сидящая" Алексеем Федяровым, который больше десяти лет проработал следователем.

– Какой-то серьезной опасности в работе следователя я не вижу. Недовольство у людей бывает, а каких-то реальных угроз я не получал. А я вел дела по бандам и по очень серьезным криминальным авторитетам. Причина абсолютно ясна и понятна. Следователь – это же не герой из энтэвэшных сериалов, который с пистолетом бегает по улицам. Это обычный оформитель, который работает с бумагами, из кабинета практически не выходит, разве что на какой-нибудь осмотр, или выемку, или обыск, если не перепоручит это операм. К тому же если одного следователя убрать, можно поставить другого – абсолютно ничего не изменится. Это же не Пинкертон, не Шерлок Холмс, не какой-то комиссар из романов.

Это же не Пинкертон, не Шерлок Холмс, не какой-то комиссар из романов

​– Может ли в каких-то конкретных случаях профессиональная работа следователя поставить его жизнь под угрозу?

– Знаете, профессия учителя, врача или, например, охранника автомобильной стоянки – все они предполагают, что в какой-то момент твоя профессиональная деятельность либо вмешается в чьи-то интересы, либо кто-то будет недоволен ею, и какой-то неадекватный человек может начать угрожать. Я не думаю, что профессия следователя сильно отличается в этом плане, например, от профессии журналиста. Все остальное – это романтический ореол. Я не исключаю, что какой-то неадекватный человек решил, что от конкретного следователя зависит его судьба и активность этого следователя приведет его в тюрьму. На самом деле один следователь уйдет, другому направят дело, и вряд ли что-то серьезно поменяется. Дело у следователя не хранится дома, он его не носит с собой, оно лежит в сейфе, и там все документы есть, масса документов в электронных базах.

– Могут ли убить следователя из соображений мести? Такие бывают случаи?

– Наверное, бывают. Я в своей практике не встречал, но не исключаю, что бывают.

Я очень скептически отношусь к нашей госзащите

​– А как работает механизм госзащиты?

– Я очень скептически отношусь к нашей госзащите – настолько это формальный инструмент для рядового следователя. Мне кажется, кроме формального статуса и каких-то определенных ограничений это ничего не означает для человека.

– То есть никакого охранника к нему не приставляют?

– Нет, ну что вы, так охранников не напасешься. И охранник – это же абсолютно не панацея. Что такое охранник, который с тобой рядом ходит? Это тот человек, который просто умрет первым. Охранник – это как средство противопожарной защиты или замок на сейфе, не более того. Госзащита – это не гарантия, – полагает бывший следователь Алексей Федяров.

Дело об убийстве Евгении Шишкиной передано в центральный аппарат СК. Для расследования сформирован штаб, в который вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ.