ЕС "надавит" на Люксембург в попытке обойти санкции против Ирана

Инициатива Евросоюза, направленная на обход санкций против Ирана, на грани краха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, ни одна из стран Европы пока не согласилась разместить на своей территории организацию, предназначенную для проведения операций в пользу Тегерана.

Теперь Германия, Франция и Британия собираются оказать давление на крошечный Люксембург, чтобы вынудить его зарегистрировать "антисанкционный штаб", передает агентство.

Разработанная Евросоюзом схема предполагает бартерный обмен иранской нефти на товары и услуги из Европы. По замыслу организаторов, США не смогут контролировать этот финансовый механизм. Считалось, что он заработает уже в этом месяце, однако теперь ясно, что до его реализации еще далеко.

В сентябре госсекретарь США Майк Помпео называл "катастрофической" идею защиты от санкций для расчетов с Ираном, который он охарактеризовал как "крупнейшее в мире государство, которое поддерживает терроризм". Помпео указывал на эффективность санкций против Ирана. По его словам, европейские фирмы массово покидают эту страну. В Вашингтоне пригрозили пресекать любые пути обхода ограничений, введенных против Тегерана.

6 ноября вступил второй пакет американских санкций против Ирана. Они касаются различных секторов иранской экономики, в том числе банков и нефтедобывающих компаний. С решением США выйти из так называемой "ядерной сделки" с Тегераном не согласны Евросоюз, Россия и Китай. На прошлой неделе США обвинили власти Ирана в попытке обойти запрет на экспорт нефти путём отключения на нефтяных танкерах транспондеров – приборов, позволяющих следить за их местонахождением через спутник.