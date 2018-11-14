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AP: Франция прекратила расследовать исчезновение экс-главы Интерпола

Мэн Хунвэй

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Франция прекратила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

По словам собеседника агентства, следователи не нашли признаков того, что вероятное преступление в отношении Хунвэя совершили на территории Франции. Источник уточнил, что сообщения жены бывшего главы Интерпола о поступающих на китайском языке угрозах не подтвердились. Другие подробности расследования не раскрываются.

Ранее стало известно, что китайские власти заподозрили Хунвэя в коррупции. Бывшего главу Интерпола задержали 25 сентября в Китае при выходе из самолета. Его жена Мэн Грейс рассказала, что за несколько минут до потери связи с мужем она получила с его телефона текст: "Жди моего звонка", а затем – эмоджи с изображением "ножа", что означает опасность. После этого связь с супругом оказалась прерванной.

Мэн Хунвэй в более счастливые для него времена. Сингапур, июль 2017 года
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7 октября Интерпол сообщил, что получил заявление от Мэн Хунвэя о немедленной отставке с должности главы организации.

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