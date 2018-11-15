Педагога, избившую ученика, отстранили от работы и завели дело

В Комсомольске-на-Амуре отстранили от работы учителя школы №37 после публикации видео, на котором она избивает второклассника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Городское управление образования также проводит проверку в связи с инцидентом. Представитель администрации заявил, что стаж преподавателя 24 года, и она "хорошо себя зарекомендовала".

На видео, которое сняли на мобильный телефон другие ученики, учительница наносит мальчику множественные удары по голове. Пользователи сети утверждают, что на ролике – учитель начальных классов школы №37 Татьяна Лескова. По информации СМИ, конфликт произошел из-за того, что ребенок мешал ей вести урок. Некоторые одноклассники назвали пострадавшего школьника "психически неуравновешенным", пояснив, что зачастую он сам провоцирует драки. Однако на видеозаписи слышно, что ученики шокированы именно поведением учителя, а не ученика.

Следователи планируют выяснить, в каких условиях жил ребенок, а также оценят действия должностных лиц школы.