Сотрудница Белого дома уволена после конфликта с Меланией Трамп

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку помощницу своего советника по национальной безопасности. Увольнение Миры Рикардел произошло после её конфликта с супругой президента Меланией Трамп.

Первая леди США заявила, что Рикардел "не заслуживает работать в Белом доме". Мелания Трамп поссорилась с помощницей советника президента во время поездки в Африку в октябре. После спора из-за мест в самолёте Рикардел обвинила ассистентов Первой леди в ненадлежащем поведении. По данным газеты The Wall Street Journal, в окружении Мелании Трамп подозревают, что сотрудница Белого дома также причастна к распространению негативной информации в прессе о супруге президента.

СNN отмечает, что Мира Рикардел конфликтовала и с другими представителями администрации Дональда Трампа. В частности, она вступила в конфронтацию с министром обороны Джеймсом Мэттисом. Рикардел якобы не утвердила нескольких кандидатов на управляющие посты в Пентагоне из-за того, что не посчитала их достаточно лояльными к Республиканской партии.

Мира Рикардел почти семь месяцев проработала помощницей советника Трампа по национальной безопаности Джона Болтона. Именно по просьбе Болтона она оказалась на этом посту. До этого Рикардел занимала посты в других государственных структурах.

Телеканал NBC утверждает, что из-за конфликта с Меланией Трамп в ближайшее время также может уйти в отставку глава аппарата Белого дома Джон Келли. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп планирует несколько увольнений к середине своего первого президентского срока. Белый дом эту информацию не комментирует.