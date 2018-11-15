Британский министр по вопросам Брекзита ушёл в отставку

Британский министр по вопросам Брекзита Доминик Рааб ушёл в отставку. Политик заявил, что не может поддержать условия, которые примемьер-министр Тереза Мэй предлагает для заключения соглашения с Евросоюзом. Ранее в четверг по тем же причинам свой пост покинул министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и уволилась Министр труда Эстер Макви​.

В среду правительство Великобритании одобрило проект соглашения о выходе из Евросоюза. Заседание, на котором обсуждался документ, продолжалось более пяти часов. По его итогам премьер Тереза Мэй заявила, что ей удалось заручиться поддержкой кабинета министров.

Подробности 500-страничного плана пока неизвестны, его должны обнародовать в ближайшее время. Как сообщает Би-би-си, сторонники жёсткого Брекзита остались недовольны документом и могут обратиться к Консервативной партии с инициативой вотума недоверия Терезе Мэй во время её выступления в четверг.

Спорными оказались вопросы взаимной торговли, миграции, а также границы Северной Ирландии, входящей в Соединённое королевство, и республикой Ирландия - отдельной страной, которая останется в ЕС. Соглашение предусматривает, что Великобритания пока не будет покидать европейский таможеный союз и в торговле будет придерживаться правил, установленных Брюсселем. Сторонники Брекзита изначально выступали против такого плана.​

Финальный текст соглашения Великобритании и ЕС будет согласован на саммите 25 ноября. Председатель Европейского Совета Дональд Туск пообещал сделать все, чтобы "прощание с Британией прошло безболезненно".

В 2016 году на референдуме жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. Стронники Брекзита выступают за возможность контролировать иммиграцию в Соединённое Королевство и принимать законы без оглядки на Европейский Союз. Преимущество сторонников выхода из ЕС над противниками было минимально (51,9% голосов против 48,1%).

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – с соглашением о новом режиме взаимоотношений с Евросоюзом или без него. Переговоры с ЕС о сценарии Брекзита заняли более года. Неоднократно сообщалось о том, что они зашли в тупик.