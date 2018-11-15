Депутат показал цены столовой Госдумы и заявил, что "там не так уж дёшево"

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн на своей странице в твиттере опубликовал фотографию меню из парламентской столовой с указанием стоимости блюд, которая варьируется в пределах 200 рублей.

В интервью "Пятому каналу" Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о "копеечных" блюдах в столовой Госдумы. По его словам, думский обзепит не такой дешевый, как о нём ранее сообщали в СМИ.

Позже Хинштейн выложил в твиттер фото своего обеда. Он сообщил, что заплатил за закуску, горячее с гарниром и напиток 253 рубля.

"Вот потому они и верят, что можно месяц питаться на 3,5 тысячи!" – написал в комментарии один из пользователей.

В Саратове местный депутат Николай Бондаренко ставит эксперимент, пытаясь питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц. Для этого он должен тратить на еду около 116 рублей в день. На днях он пожаловался, что за две недели такой диеты, которая состоит из супа из куриных костей, яиц, некоторых овощей и "карамелек", он похудел на 6 килограммов.

В середине октября Бондаренко публично поспорил с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая после обсуждения прожиточного минимума для пенсионеров заявила, что трех с половиной тысяч рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей".