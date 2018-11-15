Путин в Сингапуре: опоздание на встречу и проход через металлодетектор

Поездка президента России Владимира Путина в Сингапур на саммит АСЕАН сопровождалась несколькими инцидентами.

В день прибытия Путин должен был встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, но тот из-за опоздания Путина отменил переговоры, сообщает DW. Их встреча состоялась на следующий день.

В среду охрана саммита попросила Путина пройти через рамку металлоискателя, сообщил Андрей Колесников, корреспондент газеты “Коммерсантъ” из постоянного пула президента. Путин хотел пройти мимо рамки, но охрана остановила его. Обычно посетителям от уровня министра открывают дополнительный проход, рассказывает корреспондент.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил в интервью радиостанции “Говорит Москва”, что Путин проходил в здание, где проводился саммит, через обычный турникет.

Фрагмент репортажа государственного канала “Россия-24” выложил у себя в Twitter другой корреспондент кремлёвского пула – из “Комсомольской правды”. Он считает, что рамки на турникете не являются металлодетектором.

Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пустили в переговорную комнату, где должна была пройти встреча Путина и президента Сингапура Халимы Якоб. Их оттеснили от входа в зал.

Перед этим, по прилёте в Сингапур, помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в аэропорту в автобусе, когда он должен был уже встречать Путина у трапа самолёта, рассказывает Колесников. Корреспондент назвал это “попыткой проверки на прочность” со стороны спецслужб Сингапура. Пресс-служба Путина при этом заявила, что Ушаков проходил контроль как все.

Путин участвовал в Сингапуре в саммитах Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Восточноазиатском саммите и встречался с президентом Японии Синдзо Абэ.