Житель Серпухова, отрубивший жене кисти рук, получил 14 лет колонии

Суд в городе Серпухове Московской области приговорил Дмитрия Грачева, отрубившего кисти рук своей жене, к 14 годам колонии строго режима.
Судья согласился с доводами следствия и признал подсудимого виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Сам Грачев признал вину только в нанесении тяжкого вреда здоровью.
Прокуратура требовала для обвиняемого 17 лет колонии.
11 декабря 2017 года 26-летний Дмитрий Грачев, подозревавший свою супругу в изменах, вывез её в лес и топором отрубил ей сначала пальцы, а затем кисти рук. После этого Грачев отвёз жену в районную больницу, а сам сдался полиции.
В отношении участкового, проигнорировавшего жалобу Маргариты Грачевой, возбудили дело о халатности. Сама потерпевшая рассказывала, что неоднократно жаловалась на угрозы со стороны мужа.
Правозащитники считают этот случай одним из многочисленных примеров бездействия властей при жалобах на домашнее насилие.
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