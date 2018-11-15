Житель Серпухова, отрубивший жене кисти рук, получил 14 лет колонии

Суд в городе Серпухове Московской области приговорил Дмитрия Грачева, отрубившего кисти рук своей жене, к 14 годам колонии строго режима.

Судья согласился с доводами следствия и признал подсудимого виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Сам Грачев признал вину только в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Прокуратура требовала для обвиняемого 17 лет колонии.

11 декабря 2017 года 26-летний Дмитрий Грачев, подозревавший свою супругу в изменах, вывез её в лес и топором отрубил ей сначала пальцы, а затем кисти рук. После этого Грачев отвёз жену в районную больницу, а сам сдался полиции.

В отношении участкового, проигнорировавшего жалобу Маргариты Грачевой, возбудили дело о халатности. Сама потерпевшая рассказывала, что неоднократно жаловалась на угрозы со стороны мужа.

Правозащитники считают этот случай одним из многочисленных примеров бездействия властей при жалобах на домашнее насилие.