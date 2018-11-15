В Челябинске четырех работников колонии посадили за пытки

В Челябинске четверо сотрудников исправительной колонии №2 получили реальные сроки за избиение заключенных. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.
Больше всех - 8 и 7 лет колонии – получили оперативные сотрудники Александр Донцов и Владимир Малинин. По версии следствия, в декабре 2015 года они избили заключенного Султана Исраилова в штрафном изоляторе, а потом повесили его на шарфе, отчего осужденный задохнулся. Третий обвиняемый по этому эпизоду Владимир Зорин во время следствия покончил с собой.
Еще двоих сотрудников службы исполнения наказаний – Виктора Завиалова и Виктора Подкорытова – обвиняли в избиении другого заключенного в том же штрафном изоляторе. Сегодня суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 года, 8 месяцев соответственно.
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