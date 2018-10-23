Для сотрудников ФСИН в Челябинске запросили 33 года за пытки

В Челябинске прокурор запросил в общей сложности 33 года лишения свободы для четырех сотрудников исправительной колонии номер 2. Их обвиняют в применении пыток к осужденным и гибели одного из них. Об этом сообщает адвокат "Зоны права" Андрей Лепехин, представляющий интересы брата погибшего заключенного Султана Исраилова.

В причастности к гибели уроженца Чечни обвиняют работников ИК-2 Александра Донцова и Владимира Малинина. По версии следствия, в декабре 2015 года они избили Исраилова в штрафном изоляторе, а потом повесили его на шарфе, отчего осужденный задохнулся.

Третий обвиняемый в гибели Султана Исраилова Владимир Зорин покончил с собой в 2016 году. Еще двоих сотрудников службы исполнения наказаний, которые сегодня находятся на скамье подсудимых, обвиняют в избиении другого заключенного в том же штрафном изоляторе.