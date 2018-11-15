В Киеве возле посольства России появится сквер Бориса Немцова

В Киеве возле посольства России появится сквер имени Бориса Немцова. Такое решение, как сообщает корреспондент Радио Свобода, принял городской совет. "За" проголосовали все 69 присутствующих на заседании депутатов, против не проголосовал никто.

Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен у стен Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчиков преступления российское следствие не выявило. Родственники и соратники Немцова считают, что за убийством может стоять руководство Чечни.

В Москве в память о Немцове на месте его убийства существует народный мемориал, а на доме, где жил оппозиционер, установлена мемориальная табличка. Этого добились сторонники Немцова. Называть именем политика мост, где его застрелили, московские власти отказываются. Кроме этого, мемориалы на мосту и у дома Немцова часто подвергаются нападениям со стороны провластных активистов.

В США в честь Немцова названа площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне. Кроме этого, имя российского политика носит сквер напротив посольства России в Вильнюсе.