В Москве разорили народный мемориал у дома, где жил Борис Немцов

В Москве неизвестные разорили народный мемориал у дома, где жил оппозиционер Борис Немцов, забрав оттуда все цветы и портреты политика. Об этом у себя в фейсбуке сообщила член движения "Солидарность" Надежда Митюшкина, уточнив, что активисты восстановят мемориал.

В марте на доме на Малой Ордынке, где жил Немцов, официально установили памятную табличку. До этого соратники оппозиционного политика несколько раз с согласия жильцов вешали таблички с именем Немцова на дом, а прокремлевские активисты их срывали.

Народный мемориал Немцова также находится на Большом Москворецком мосту, где политика застрелили 27 февраля 2015 года. Дежурящие у мемориала "Немцов мост" активисты неоднократно жаловались на действия полиции и коммунальных служб, которые забирают цветы и портреты политика. Волонтеры также несколько раз подвергались нападениям.