В Кузбассе детскую площадку установили, сфотографировали и увезли

В Кемеровской области жительница города Междуреченск сняла на камеру, как в её дворе рабочие на один час установили детскую площадку, сфотографировали, а затем разобрали и увезли. Оборудование было установлено прямо на снегу.

Автор видео уверена, что так чиновники отчитываются перед начальством. Среди привезенных конструкций были лавочки, качели и забор. В администрации города заявили, что установка детской площадки была тестом. Кадры, размещенные на YouTube, по словам чиновников, отражают "проведение теста". Он, по их мнению, должен позволить благоустроить территорию. От дальнейших комментариев в мэрии Междуреченска отказались.

​В апреле 2018 в Кемеровской области чиновники Тисульского района отчитались о благоустройстве поселка Белогорск с помощью фотошопа. На сайте они разместили фотографии реконструированной детской площадки. По документам, на эти цели потратили более 150 тысяч рублей. Местные жители обвинили власти в том, что изображения - это фотомонтаж. На снимках видны пиксели и нарисованный снег, при этом нет теней от спортивных тренажеров. Они как будто висят в воздухе.