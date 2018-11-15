В ЕС заявили об "исчерпании лимита маневра" по Брекзиту

Европейские чиновники назвали нынешний проект соглашения по Брекзиту лучшим из возможных. Они заявили, что британские переговорщики "исчерпали лимит маневра" в попытке согласовать договор о выходе страны из ЕС. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила парламент одобрить нынешний черновой вариант соглашения по Брекзиту ради

"национальных интересов" страны. Она призвала депутатов учесть волю народа, который проголосовал в 2016 году за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Глава британского правительства допустила, что этот процесс может произойти и без специального договора с ЕС, если таковой в итоге не удастся заключить. Соответствующее заявление она сделала по итогам правительственного совещания в четверг.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Брекзит без соглашения стал бы наихудшим вариантом "развода" сторон.

Газета Times называет рискованными сценарии, являющиеся альтернативами соглашению. Один из таких сценариев — "бездоговорный" Брекзит, а другой — повторный референдум. Первый погрузил бы страну в глубокий кризис, тогда как второй угрожает вызвать недовольство населения и Брюсселя, пишет издание.

Как сообщалось ранее, члены британской Консервативной партии раскритиковали Мэй за неудачный, по их мнению, проект соглашения, и выразили ей официальное недоверие. Финальный текст договора Великобритании и ЕС будет согласован на саммите 25 ноября. Председатель Европейского Совета Дональд Туск пообещал сделать все, чтобы "прощание с Британией прошло безболезненно".