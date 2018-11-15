Британские лейбористы подвергли критике соглашение по Брекзиту

Британские лейбористы выступили против проекта соглашения по выходу Соединённого Королевства из Евросоюза, которое было одобрено правительством накануне. Лидер оппозиционной партии Джереми Корбин, выступая в парламенте, назвал документ провальным и призвал немедленно его отозвать. По его словам, парламентарии не могут выбирать между плохим соглашением и его отсутствием. Премьер-министр Тереза Мэй в ответ заявила, что представленный документ – черновой, окончательную версию представят позднее. Как подчеркнула глава британского правительства, никто не рассчитывал, что выход из Евросоюза будет простым и комфортным.

В среду правительство Великобритании одобрило проект соглашения о выходе из Евросоюза. Заседание, на котором обсуждался документ, продолжалось более пяти часов. По его итогам премьер Тереза Мэй заявила, что ей удалось заручиться поддержкой кабинета министров. При этом в четверг сразу несколько министров подали в отставку. Среди них – министр по вопросам Брекзита Доминик Рааб, младший министр по Брекзиту Суэлла Брейверман, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда Эстер Макви​. Все четверо отметили, что покидают свои посты из-за несогласия с позицией главы правительства по соглашению с Евросоюзом.

Подробности 500-страничного плана, вызвавшего разногласия, пока неизвестны. Документ должны обнародовать в ближайшее время. Как сообщает Би-би-си, сторонники жёсткого Брекзита остались недовольны документом и хотели обратиться к Консервативной партии с инициативой вотума недоверия Терезе Мэй. Спорными оказались вопросы взаимной торговли, миграции, а также границы Северной Ирландии, входящей в Соединённое королевство, и республикой Ирландия - отдельной страной, которая останется в ЕС. Соглашение предусматривает, что Великобритания пока не будет покидать европейский таможеный союз и в торговле будет придерживаться правил, установленных Брюсселем. Сторонники Брекзита изначально выступали против такого плана.​ Финальный текст договора Великобритании и ЕС будет согласован на саммите 25 ноября. Председатель Европейского Совета Дональд Туск пообещал сделать все, чтобы "прощание с Британией прошло безболезненно".

В 2016 году на референдуме жители Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. Стронники Брекзита выступают за возможность контролировать иммиграцию в Соединённое Королевство и принимать законы без оглядки на Европейский Союз. Преимущество сторонников выхода из ЕС над противниками было минимально (51,9% голосов против 48,1%). Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года – с соглашением о новом режиме взаимоотношений с Евросоюзом или без него. Переговоры с ЕС о сценарии Брекзита заняли более года. Неоднократно сообщалось о том, что они зашли в тупик.