В Чехии - политический кризис в связи с делом о вывозе сына премьера в Крым

В Праге 15 ноября прошла массовая акция протеста с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции участвовали несколько тысяч человек. Они обвиняют главу правительства во лжи и финансовых злоупотреблениях.

Митинг прошел после появившихся сообщений СМИ о том, что Бабиш прятал от допросов по делу о злоупотреблениях при получении дотаций Евросоюза своего сына – Андрея Бабиша-младшего. Тот якобы был насильно вывезен в аннексированный Крым. Москва называет эту информацию "провокацией". "Очень похоже на какой-то информационный вброс, провокацию, которая была сочинена в каких-то внутриполитических целях", – заявила в четверг представитель МИД России Мария Захарова.

Сам Бабиш ранее заявил, что его сын не был похищен и находился в Крыму добровольно. Премьер добавил, что у Андрея Бабиша-младшего имеются психические проблемы: он болен шизофренией. По мнению политика, публикация интервью с его сыном является провокацией с целью дискредитировать самого премьер-министра и добиться отставки правительства.

Сыну главы чешского правительства 36 лет. Ему принадлежит доля в крупном комплексе для отдыха "Гнездо аиста", построенном с привлечением дотаций из Евросоюза. Сына премьера подозревают в мошенничестве при получении финансирования из фондов Евросоюза. Однако он не участвует в следственных действиях из-за психиатрических проблем. Пока остается неясным, является ли его диагноз попыткой защититься от следствия либо реальностью.

Андрей Бабиш-младший в четверг в переписке с чешскими журналистами обвинил своего отца во лжи и вновь подтвердил, что был в Крыму против своей воли, а люди из окружения Бабиша-старшего запугивали его. Он обвиняет прежде всего выходца из России Петра Протопопова, который "опекал" его во время поездки в Крым. Протопопов, в свою очередь, заявил в интервью, что заботился о сыне премьера, "как о брате".

Сенат Чешской республики призвал Андрея Бабиша уйти в отставку. Палата депутатов рассмотрит вопрос о доверии правительству в будущую пятницу.