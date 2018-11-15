Националист, избивший девушку в метро “Менделеевская”, получил 10 суток ареста. Об этом Радио Свобода рассказал адвокат потерпевшей Максим Завертяев.

31 августа москвичка Валентина Ингсоц сделала замечание пассажиру метро, который громко пел песню “Московские бритоголовые”. В ответ он ударил Валентину несколько раз кулаком по голове. Девушка вызвала полицию, но полицейские не стали задерживать напавшего.

Валентина вместе с организацией “Гражданское содействие” добились привлечения националиста к ответственности. Сегодня Тверской районный суд Москвы осудил напавшего на девушку жителя Подмосковья Максима Викторова по статье 6.1.1 КоАП "Побои". Факт нападения на Валентину подтвердили свидетельские показания и скриншоты видеокамер.