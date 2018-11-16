Синдзо Абэ планирует встретиться с Путиным в конце января в России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как ожидается, приедет в Россию во второй половине января. В ходе визита будет обсуждаться заключение мирного договора. Об этом сообщает газета Майнити симбун со ссылкой на источники.

12 сентября на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин предложил Японии до конца 2018 года заключить мирный договор без предварительных условий. Позднее представитель японского правительства заявил, что страна подпишет договор только после того, как Токио получит от Москвы спорные острова.

В минувшую среду по итогам встречи лидеров двух стран в Сингапуре была достигнута договоренность ускорить переговорный процесс на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. В этом документе говорилось, что Москва согласна рассмотреть возможность передачи двух из четырех спорных Курильских островов после заключения мирного договора. Речь идёт об островах Хабомаи и Шикотан. Позже Путин отметил, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения, поскольку в советской инициативе не были сформулированы условия передачи островов.

По информации японских СМИ, на саммите в Сингапуре Синдзо Абэ пообещал ВладимируПутину не размещать базы США на Курилах в случае передачи части островов.

Очередная встреча двух лидеров может состояться уже в ближайшее время в рамках саммита Большой двадцатки в Аргентине, в конце ноября.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан. Проблема статуса островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Россия настаивает на своем суверенитете над островами. Япония заявляет о своих правах на них.