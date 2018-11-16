В Крыму сотрудники ФСБ пришли с обысками к Свидетелям Иеговы

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности и Центра по противодействию экстремизму провели обыски в домах членов запрещенной в России религиозной организации Свидетели Иеговы.
Государственный телеканал "Вести-Крым" ссылаясь на представителей ФСБ, сообщал об обысках по 30 адресам в городе Джанкое. Корреспондент Радио Свобода подтвердил обыски по пяти адресам. Он также сообщил, что руководитель бывшей местной организации Свидетелей Иеговы "Сиваш" (ликвидирована в 2017 году), Сергей Филатов, два члена его семьи и ещё несколько человек вызваны в пятницу повесткой на допрос в Симферополь.
Филатову предъявлены подозрения в организации экстремистского сообщества. Остальные будут допрошены в качестве свидетелей по его делу.
Российские СМИ утверждают, что против Филатова возбуждено уголовное дело, а "все эти люди, возможно, были связаны с украинскими спецслужбами".
Российские правоохранительные органы в Крыму пока не комментируют информацию об обысках в Джанкое.
Ранее на этой неделе сообщалось об обысках и задержаниях членов Свидетелей Иеговы в нескольких регионах Сибири, на Урале и в Приморье.
В апреле прошлого года Верховный суд признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Она была ликвидирована и запрещена на территории России.
Правозащитный центр "Мемориал" признал преследуемых российскими властями Свидетелей Иеговы политзаключёнными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Треть из них находятся под стражей.
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