В Крыму сотрудники ФСБ пришли с обысками к Свидетелям Иеговы

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности и Центра по противодействию экстремизму провели обыски в домах членов запрещенной в России религиозной организации Свидетели Иеговы.

Государственный телеканал "Вести-Крым" ссылаясь на представителей ФСБ, сообщал об обысках по 30 адресам в городе Джанкое. Корреспондент Радио Свобода подтвердил обыски по пяти адресам. Он также сообщил, что руководитель бывшей местной организации Свидетелей Иеговы "Сиваш" (ликвидирована в 2017 году), Сергей Филатов, два члена его семьи и ещё несколько человек вызваны в пятницу повесткой на допрос в Симферополь.

Филатову предъявлены подозрения в организации экстремистского сообщества. Остальные будут допрошены в качестве свидетелей по его делу.

Российские СМИ утверждают, что против Филатова возбуждено уголовное дело, а "все эти люди, возможно, были связаны с украинскими спецслужбами".

Российские правоохранительные органы в Крыму пока не комментируют информацию об обысках в Джанкое.

Ранее на этой неделе сообщалось об обысках и задержаниях членов Свидетелей Иеговы в нескольких регионах Сибири, на Урале и в Приморье.

В апреле прошлого года Верховный суд признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Она была ликвидирована и запрещена на территории России.

Правозащитный центр "Мемориал" признал преследуемых российскими властями Свидетелей Иеговы политзаключёнными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Треть из них находятся под стражей.