В Хабаровске арестованы трое последователей Свидетелей Иеговы

Индустриальный суд Хабаровска арестовал троих последователей запрещенной в России религиозной организации Свидетели Иеговы, сообщается на ее сайте. Их обвинили в организации деятельности экстремистского сообщества. Виталия Жука, Николая Полеводова и Станислава Кима задержали в субботу во время встречи с участием нескольких десятков человек, которые собрались в арендованном кафе. Мероприятие не имело отношения к религиозной деятельности.

Отмечается, что в здание ворвались около 30 сотрудников ОМОН и следователей ФСБ. Они запретили присутствующим пользоваться планшетами и телефонами. Всех их допросили и взяли у них отпечатки пальцев.

В августе из-за причастности к Свидетелям Иеговы был арестован хабаровчанин Виталий Москаленко по обвинению в "экстремизме". Накануне сообщалось, что аналогичные обвинения были выдвинуты против основателя местного отделения этой религиозной организации в Приморье. На прошлой неделе были проведены полицейские мероприятия против последователей Свидетелей Иеговы в Красноярске и Новосибирске.

Правозащитный центр "Мемориал" признал преследуемых российскими властями Свидетелей Иеговы политзаключёнными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Из них 27 человек находятся под стражей, а 15 – под домашним арестом, указывают правозащитники.

В апреле прошлого года Верховный суд признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Она была ликвидирована и запрещена на территории России. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал обвинения, выдвигаемые против граждан за то, что они "совместно читают Библию и молятся Богу". С призывами к российским властям прекратить преследования Свидетелей Иеговы обращались международные правозащитные организации. Репрессии против них осуждали в том числе американские власти.