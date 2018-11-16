Двоих экс-лидеров "красных кхмеров" в Камбодже обвинили в геноциде

Двоих бывших руководителей коммунистического движения "Красных кхемеров" в Камбодже приговорили к пожизненному заключению по обвинению в геноциде мусульман и вьетнамцев. Такое решение принял международный трибунал, созданный под эгидой ООН.

92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан были ближайшими соратниками диктатора Пола Пота. Во время его правления в 1970-х годах в результате внесудебных расправ, каторжного труда и голода умерли около двух миллионов человек. Сам Пол Пот умер в конце 90-х, так и не будучи привлечен к ответственности.

Для Чеа и Сапхана это второй приговор к пожизненному заключению. Первый был вынесен в 2014 году за преступления против человечности, тогда в решении суда не был упомянут геноцид. Обвиняемые продолжают отрицать свою вину.

Красные кхмеры – название течения, созданного Коммунистической партией Кампучии (название Камбоджи в 1975—1979 годах). Оно было одной из сторон конфликта в гражданской войне в Камбодже.