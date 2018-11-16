В Перми художника оштрафовали из-за надписи "Смерть не за горами"

В Перми суд оштрафовал на 15 тысяч рублей художника Алексея Илькаева, также известного как Sad Face. Он ранее признался, что заменил слово "счастье" словом "смерть" на арт-объекте "Счастье не за горами".

Возбужденное ранее дело о вандализме было прекращено, так как Илькаев явился с повинной и компенсировал стоимость нанесенного арт-объекту ущерба, заплатив 45 тысяч рублей. К нему применили статью, которая позволяет заменить уголовное наказание судебным штрафом, сообщает "Коммерсантъ".

Арт-объект "Счастье на за горами" в Перми превратился в "Смерть не за горами" 11 октября. Позднее Алексей Илькаев добровольно явился в полицию и заявил, что это он поменял буквы.

По словам Илькаева, он хотел привлечь внимание к содержанию своего высказывания, так как считает, что смерть (как "экзистенциальная категория") незаслуженно вытесняется за рамки повседневности в современном обществе.