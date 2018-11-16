Пожизненное "братьям номер 2 и 5". Приговор соратникам Пол Пота

В Камбодже к пожизненным срокам заключения за преступления против человечности и геноцид собственного народа приговорены двое бывших высших руководителей режима "красных кхмеров", правивших страной в 1975-1979 годах – главный военный идеолог 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан, формально занимавший должность главы государства, тогда называвшегося "Демократической Кампучией". За 4 года правления "красных кхмеров", по разным данным, были убиты от полутора до 3 миллионов человек, примерно каждый третий-четвертый житель страны. С 1975 по 1979 годы в Камбодже были уничтожены на 100 процентов все преподаватели, врачи и ученые. Специальные патрули на улицах расстреливали прохожих за ношение очков. Было запрещено читать, писать, знать иностранные языки, лечить людей, исповедовать религиозные культы. Были разрушены все храмы всех конфессий и уничтожены все священники.

Делом двух ближайших соратников лидера "красных кхмеров", камбоджийского диктатора Пол Пота, умершего в 1998 году, занимался специальный международный трибунал, созданный в 2003 году после достижения соглашения между правительством Камбоджи и ООН. Нуон Чеа и Кхиеу Сампхан сперва были признаны виновными в преступлениях против человечности, а теперь – в геноциде, причем по обоим пунктам обвинения их приговорили к пожизненному заключению. В общей сложности специальный трибунал ООН в Камбодже рассматривал дела пяти высших руководителей режима красных кхмеров.

В странной иерархии страшного государства, которое при "красных кхмерах" называлось "Демократической республикой Кампучия", была создана система руководства, где основные лидеры носили титулы "брата" и делились по номерам. Пол Пот официально был "братом номер 1". "Брат номер 2" Нуон Чеа был наименее известен за пределами государства, потому что никогда не появлялся на публике, в отличие от других лидеров "красных кхмеров" не учился в Европе и не выступал с политическими речами. Но, по свидетельствам очевидцев, именно он после Пол Пота определял страшную идеологию режима и придумывал механизмы воплощения в жизнь ультралевых утопических идей "аграрного средневекового коммунизма", который хотели построить красные кхмеры.

Затем следовал "брат номер 3" Иенг Сари, бывший министр иностранных дел "Демократической Кампучии", которого за рубежом, в первую очередь в СССР, ошибочно считали вторым человеком после Пол Пота. Его дело было закрыто трибуналом после смерти подсудимого от старости в 2013 году. "Брату номер 4" Та Моку, то есть "дедушке Моку", бывшему буддистскому монаху, его собственные соратники дали кличку "Мясник". Он умер в 2006 году, сдавшись властям, но не дождавшись начала суда. Та Мок непосредственно отвечал за службу безопасности и систему уничтожения "недовольных", то есть фактически всего населения Камбоджи, и за те известные всем сейчас места массовых убийств, которые называются "полями смерти". Это места, где приводились в исполнение приговоры и шли массовые казни. До сих пор после каждого дождя из земли там проступают человеческие кости, хотя их постоянно собирают и хоронят.

Пытки и казни производились с дьявольской, нечеловеческой жестокостью. Приговоренных не просто расстреливали - живыми детьми играли в футбол на глазах у родителей и насаживали их на штыки. Людей сжигали живьем, травили крокодилами, давили бульдозерами и распиливали на части, насаживали на кол.

Приговоренный 16 ноября 2018 года к пожизненному заключению "брат номер 5" Кхиеу Сампхан формально при Пол Поте занимал должность "Председателя президиума Демократической Кампучии", то есть главы государства. Будучи также одним из главных идеологов режима, он, например, любил говорить: "Нам следует силой подавить тягу интеллигенции к западному образу жизни. Интеллигенции как таковой вообще быть не должно. Ее представители у нас будут заниматься общественно-полезным трудом и учиться жить у простого народа".