Сталин с ними. Александр Рудницкий - о памятнике диктатору

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Художественный совет города Новосибирска единогласно отказал в возведении памятника Иосифу Сталину у городского Дома офицеров. И это во многих средствах массовой информации было подано как победа здравого смысла. Но так ли на самом деле стоит воспринимать эту историю? Является ли само обсуждение этого вопроса и то, как принималось решение, проявлением здравого смысла?

Гражданская война вокруг нового памятника Сталину в Новосибирске продолжается уже более 10 лет. Социологическое исследование отношения новосибирцев к Сталину и его памятнику показали, что среди новосибирцев примерно треть положительно оценивает роль Сталина в истории страны, треть – крайне негативно, оставшаяся треть – безразлична. Общественные слушания позволили полнее выяснить доводы всех сторон.

Возглавляющей инициативную группу Алексей Денисюк напомнил о "бесспорных" заслугах генералиссимуса в Победе, а также в промышленном развитии Новосибирска, связанном с эвакуацией заводов на восток в 1941 году, а также о том, что Сибирская гвардейская добровольческая дивизия №150 носила имя Сталина. Почти все ветеранские организации, по его словам, поддерживают возведение памятника Сталину. Ответ на вопрос о репрессиях лучше всего демонстрирует уровень исторического мышления Денисюка: "В организации террора были виноваты Генрих Ягода и Николай Ежов, которые в суде признались в своих преступлениях и были расстреляны".

Политическая оценка деятельности Сталина и его преступлений связывается Денисюком с личными переживаниями – у одних родственники под руководством Сталина воевали на фронте, у других близкие были репрессированы. Хотя известно, что некоторым репрессированным даже долгие годы заключения не помогли избавиться от коммунистических догм, другие даже перед расстрелом клялись в вечной любви к Сталину. С другой стороны, среди фронтовиков были и сейчас есть принципиальные противники Сталина. Вспомним Виктора Астафьева, Александра Солженицына, Василия Гроссмана. Новосибирский обком КПРФ поддержал инициативу Денисюка, мотивируя это тем, что "крайне важно бороться с фальсификацией советской истории", а нанесенную "на могилу Сталина кучу мусора ветер истории безжалостно развеет".

Из Министерства обороны России сталинистам под предлогом предстоящего ремонта фасада Дома офицеров было отказано. Поблагодарив за активную общественную позицию, руководство министерства напомнило о "противоречивой роли в истории страны" Сталина и предостерегло от "разжигания розни в обществе, которая может привести к актам вандализма, если бюст будет установлен". Из-за отсутствия у заявителя согласования на размещение бюста Сталина около Дома офицеров художественный совет единогласно решил снять этот вопрос с обсуждения. Таким образом, предстоял выбор между двумя другими участками в отдаленном рабочем районе.

Член совета новосибирского "Мемориала" Наталья Баранова, приглашенная на заседание художественного совета в качестве эксперта, указала, что бюст Сталина оскорбит человеческое достоинство тысяч жертв политических репрессий и других категорий жителей Новосибирска, а возведение памятника человеку, виновному в организации террора, преступном истреблении миллионов людей, оскорбит общественную нравственность. А Денисюк в своем заключительном слове во время обсуждений предупредил: "Какое бы решение ни принял художественный совет, мы тверды в своем мнении, и памятник Сталину будет установлен!" "Фактически художественный совет стал заложником. На нас сбросили решение политического вопроса, а наша задача - решать художественную сторону", – заявил член худсовета Сергей Мосиенко.

Потомкам жертв предлагают забыть о своих уничтоженных в годы Большого террора родных

В итоге совет коммунистам единогласно отказал. Это решение окончательное. Однако на этом же заседании абсолютным большинством голосов совет рекомендовал инициативной группе установить бюст Сталина, "оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность", на территории Новосибирского обкома КПРФ. Художественный совет – совещательный орган при мэре. Анатолий Локоть, принимая решение, может учитывать его мнение или нет. Но для размещения памятника на частной территории ни обкому КПРФ, ни Алексею Денисюку рекомендации художественного совета не нужны. Обком КПРФ находится не на окраине Новосибирска, а в центре города. Памятник Сталину вполне может там в ближайшее время появиться, и художественный совет это как бы одобрил. Так что в итоге совет, который долго не отваживался принять однозначное решение, замарал свою репутацию. У членов совета не хватило решимости сказать просто и ясно – памятник убийце не должен стоять в нашем городе нигде и никогда!

Некоторых удивляет, что поляризация мнений сторонников Сталина и его противников сохраняется в обществе и сегодня. Но одни говорят о бессмысленном массовом уничтожении миллионов людей и о том, что страна, основанная на терроре, неизбежно должна была развалиться - и развалилась. Другие до сих пор уверены в том, что эти жизни ничего не стоят и что в интересах государства можно уничтожать миллионы. А может быть, эти люди уверены в том, что в ситуации террора они бы жертвами не стали. Может быть, этим людям не дано испытать к жертвам эмпатию и почувствовать себя на их месте.

Сегодня рядом с нами живут около миллиона реабилитированных граждан и не меньше людей, не имеющих этого статуса, но хранящих память о своих близких, пострадавших от террора. Государство выдало им справки, что состава преступления в действиях жертв не было, но лишило права на компенсацию физического и морального вреда, гарантированных Конституцией, и даже не извинилось. Это потомкам жертв предлагают сейчас забыть о своих уничтоженных в годы Большого террора родных. Жертвы репрессий, согласно такой логике, должны помалкивать, когда рядом с ними резвятся сталинисты. Напомню, что именно этого добивались сталинисты и в годы террора, требуя отречься от невиновно казненных родных или забыть их.

Моя мама, как-то заполняя очередную анкету в 1-м отделе, не могла указать, где находится ее отец, получивший "10 лет без права переписки". Сотрудник отдела доброжелательно ей посоветовал: "А если не знаете - ничего не пишите про то, что у вас вообще есть отец!"

Александр Рудницкий – руководитель новосибирского "Мемориала"

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