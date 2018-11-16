Путин отдает Курилы? Отклики на переговоры в Сингапуре

Соцсети захлестнула дискуссия о возможном возвращении Японии Курильских островов. Отправной точкой для слухов и споров послужили сингапурские переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ: на них обсуждалось возможное заключение мирного договора между Россией и Японией на основе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может уступить Японии острова Хабомаи и Шикотан.

Василий Головнин

Легкий момент смятения и волнения умов возник сегодня после встречи президента Путина и японского премьера Абэ в Сингапуре накануне предстоящего там в четверг Восточноазиатского саммита. Сначала Песков по завершении переговоров потряс изнывающих от бесконечных задержек журналистов сообщением о том, что переговоры о мирном договоре будут ускорены на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Потом это же повторил на отдельном брифинге японский премьер Абэ.

Ускорить переговоры на основе 1956 года! Неужто отдают два острова?

Японский премьер Абэ затем привнес и момент роковой интриги: он неожиданно сообщил, что отправится в Россию сразу в начале будущего года. Зачем?

Ведь Путин и Абэ буквально тут же, на стыке ноября и декабря опять встречаются на саммите в Аргентине. И есть договоренность о том, что Путин сам в будущем году в июне приедет в Японию в общей толпе на саммит G20, где и проведет очередные переговоры с японским премьером. Зачем новый экстренный рывок Абэ в Россию? Зачем? "Неужто о чем-то договорились",- зашептались заинтересованные лица.

Кстати, только что в сентябре Путин лихо предложил японцам заключить мирный договор до конца года безо всяких предварительных условий. Т.е. оставив вопрос об островах на будущие обсуждения. А тут в Сингапуре обе стороны опять настойчиво заговорили о 1956-м годе - когда Хрущев пообещал отдать японцам меньшую часть Южных Курил в обмен на мирный договор. Неужто двинулось в том же направлении, судачат сейчас заинтересованные лица. Хотя работающий на месте в Сингапуре и приближенный к японской делегации корреспондент братского информационного агентства Киодо призывает успокоиться - никаких договоренностей нет, все это фигня и взбивание пены. Но все же посмотрим за ситуацией: зачем-то ведь Москва заговорила о 1956-м годе с его обещанием передать соседу остров Шикотан с росийскими жителями и ныне необитаемые островки Хабомаи. Где когда-то было вполне заметное японское население.

Несмотря на то, что никаких официальных заявлений по этому поводу пока не прозвучало, в соцсетях многие сочли передачу Японии части Курильских островов делом решенным.

​Алексей Венедиктов

Путин - внимание - попытка прорыва.

На Востоке - шаг в сторону Японии по передаче двух островов.

На Западе - движение в сторону признания Косова (с согласия Сербии).

Сломать фронт

Президента начали сравнивать с другими российскими лидерами - не в его пользу.

​Байки из Спасской Башни

Старики сказывали, как Ельцин в 90-е чуть не пропил Курилы на рыбалке с японским премьером...

Отдельные комментаторы уже подумывают, не переехать ли на Шикотан или Хабомаи - вдруг повезет.

​Не врать и не воровать

А как там, на Курилах? Земля и недвижимость уже подскочила? В преддверии все событий...

Споры подогрело заявление Синдзо Абэ о том, что в случае передачи островов Япония обязуется не размещать на них военные базы США.

​Самсон Шоладеми

А Гельмут Коль пообещал в свое время Михаилу Горбачеву при присоединении ГДР, что ФРГ станет нейтральным государством, а блок НАТО на Восток не будет распространяться.

Владимир Владимирович хочет перечеркнуть свое легендарное присоединение Крыма и войти в историю как Путин ПолуКурильский?

Юрий Васильев

Людочка! Вы слышали новость? Гельмут Коль — жив!

Тамара Савельева

...Мы должны на самом деле понимать только одну важную вещь - ЯПОНИЯ НИКОМУ НИЧЕГО ПООБЕЩАТЬ НЕ МОЖЕТ.

Поскольку это несамостоятельная, оккупированная американскими войсками страна, у который вообще нет никакого суверинитета, как любит говорить наш резиновый президент - и территория которой не принадлежит ни ее народу, ни ее руководству.

Японии давно уже не нужны эти острова - и если бы не принуждение США, они с радостью перестали бы упираться за них рогом.

Эти острова нужны только США, и только для того, чтоб разместить на них военные базы.

И также хочу заметить, что кампания «за возврат Курил» набирает обороты.

Ветераны телевизионной пропаганды, восьмижды герои информационых войн в сферическом вакууме, второй день продавливают эту тему - и сегодня их песня это: «раз Абэ пообщал - значит все в порядке».

"Новым ударом по России" называет возможную сдачу островов в колонке на сайте "Новый день" Никита Исаев:

...Самое главное в территориальном споре – это определение, кто же на мировой арене сейчас главный. Если во времена Хрущёва передача островов – это был действительно жест доброй воли, то сейчас – это будет трактоваться во всем мире как признак слабости и готовности согласиться на роль проигравшего. Несмотря на то, что Япония располагается на Востоке, по своим политическим взглядам она все же близка к Западу. Точнее сказать, она зависит от него, особенно от США, ведь американцы – крупнейший потребитель японских товаров. В Америку уходит 19% от всего японского экспорта, и ещё почти 15% потребляет Европа. Итого порядка 34% от всего японского экспорта потребляет «коллективный Запад». А на Россию приходится только 0,89% экспорта. Разница налицо. Ну и как здесь не придерживаться их точки зрения в политических процессах? Тем более, что заградительные пошлины на японскую металлургию в США уже введены, а ещё Трамп грозился ограничить импорт японских автомобилей. Да и вообще, Синдзо Абэ не желает повторения сценария американо-китайской торговой войны: его экономика не так крепка и стабильна, как китайская.

В этой ситуации передача островов Японии – это будет первый сигнал поражения России в большом геополитическом противостоянии. Сдадим Шикотан с Хабомаи – нам припомнят и Крым. Пускай истерия по полуострову немного поутихла, но его России ещё не простили. Вот недавно США демонстративно ввели санкции относительно крымских санаториев и энергокомпаний. Они, конечно, сильно не навредят этим санаториям, живущим за счёт россиян, которые не могут себе позволить заграничные поездки, но это лишний раз показывает, что стоит России сделать одно неловкое движение, и крымский конфликт разгорится с новой силой. А там ещё и восток Украины с выборами в ДНР и ЛНР подтянут.

Сейчас все карты в руках Японии. Всё началось с того, что 14 ноября 2004 года Сергей Лавров заявил, что Россия как правопреемник СССР признаёт декларацию 1956 года в полном объёме. То есть на официальном уровне была озвучена готовность отдать эти острова после подписания мирного договора. После такого лакомого куска мяса, брошенного на растерзание, попытки Путина заключить мирной договор «без предварительных условий» похвальны, но, очевидно, обречены на провал. Для Синдзо Абэ отказ от островов после того, как Россия официально их пообещала – это политическое самоубийство. Кроме того, что японские элиты не поймут такой шаг, так ещё и западные деловые партнёры могут расценить этот жест как отказ от оказания давления на Россию.

Ситуация крайне непростая, но России ни в коем случае сейчас нельзя поддаваться, нельзя ни под каким предлогом идти на подписание мирного договора с передачей островов. Несколько небольших островов – это точка невозврата. Это может быть битва, проиграв которую, проиграем всю войну.

Есть, впрочем, и мнение, что "война" уже проиграна, причем давно.

Эль Мюрид

Сообщается, что Путин и Абэ "активизируют переговоры по мирному договору на базе декларации 1956 года". Согласно ей, Японии должны быть переданы два острова Курильской гряды после подписания мирного договора. Впоследствии СССР вышел из этой декларации, обусловив возвращение к ней после вывода с территории Японии всех иностранных военных. В данном случае Путин готов возвращать острова без выполнения этого условия - о нем в сообщении об "активизации" не говорится ни слова.

Логика СССР при выходе из декларации была вполне очевидной - присутствие на территории Японии баз США и договор о военно-техническом сотрудничестве и гарантиях безопасности позволяли Америке использовать переданные острова для базирования своей армии, что существенно подрывало баланс в регионе. Сейчас угроза остается, но есть и более серьезное обстоятельство, которое вынуждает Путина идти на ухудшение стратегической обстановки и возрастание рисков. Это обстоятельство - банкротство России под его руководством.

По сути, уже неважно, насколько хуже станет общая обстановка в районе Охотского моря, когда путинская Россия идет к краху. Японские инвестиции, пожалуй, единственное, что может позволить протянуть еще какое-то время. Банкрот всегда цепляется за что угодно, лишь бы оттянуть ненадолго очевидный конец. Путин не исключение. Разворовав страну, уничтожив промышленность, загнав народ в нищету, остается последнее - торговать территорией. Чем нынешний режим и намерен заняться.

В следующий раз Владимир Путин и Синдзо Абэ увидятся уже в конце ноября, а в январе премьер-министр Японии намерен приехать в Россию.