Москвичка Наталья Прищепа в октябре перенесла два инсульта и была госпитализирована в клиническую больницу № 31. 67-летняя пациентка частично парализована. Недавно врачи сообщили, что собираются выписать пенсионерку. Наталья Прищепа, у которой нет родственников, живет в одной из самых больших московских коммуналок общей площадью 740 квадратных метров. На 48 жильцов – один туалет, душа и ванной нет. Квартиру все время затапливает из-за прогнивших коммуникаций. Соседи считают, что в таких условиях тяжелобольной человек в одиночку не выживет.