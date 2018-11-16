Еврокомиссия объявила о санкциях в отношении Италии из-за бюджета

Европейская комиссия объявила о дисциплинарных мерах в отношении Италии из-за бюджета страны на 2019 год. Процедура будет запущена 21 ноября, сообщает агентство Reuters. Речь идёт о сокращении финансовой помощи и штрафных санкциях.

Евросоюз впервые в истории отверг проект дефицитного бюджета одного из государств-членов. В Брюсселе настаивают на поправках и, в частности, требуют от Рима запланировать бюджет в 1,8 процентов. Итальянские власти отказались менять бюджет и сохранили планы по дефициту в 2,4 процента.

Кроме прочего, итальянские власти отказались повышать НДС, а также предложили ввести базовый доход и снизить пенсионный возраст. В правительстве подчеркивают, что такой бюджет позволит снизить безработицу. Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что "если Европу это не устраивает, Рим все равно будет делать по-своему".