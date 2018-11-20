Реабилитация интеллигента. Алексей Баталов и его роли

Алексей Владимирович Баталов только пять месяцев не дожил до своего 90-летнего юбилея: скончался 15 июня этого года.

Сразу же скажем: долгий творческий путь Алексея Баталова был усеян розами: он был одним из любимейших советских актеров, а может быть, и самый любимый. С 1954 года Баталов блистал на советских экранах, и первое его появление в главной роли в фильме "Дело Румянцева" было символически знаменательным, явило нечто новое в советском кино – в советской жизни, даже будет лучше сказать. Вспомним фабулу фильма: молодой шофер Румянцев обманом был заманен в компанию жуликов, нуждавшихся в его грузовике для темной транспортной махинации. Шайка накрыта, но вместе с ней под уголовное преследование попадает и ни в чем не повинный шофер Румянцев в исполнении Баталова. Ему грозит реальный срок. Вспомним: на дворе стоит 1954-й год, еще жива и сильна инерция сталинских беззаконий. Опытные советские зрители прекрасно понимали тайный посыл этого фильма, этого вполне даже простенького сюжета, баталовский Румянцев стал олицетворением несчетного числа советских людей, пострадавших от сталинской репрессивной машины. За внешним сюжетом – борьба с жуликами – легко угадывался второй: вот эти долгие годы всеобщего бесправия. Но времена изменились, хороший вдумчивый следователь отстраняет от дела нерассуждающего формалиста, кричавшего на Румянцева: Тамбовский волк тебе товарищ! Румянцев оправдан и возвращается к жене, в семью, в мирную отныне советскую жизнь.

Несомненно: этот с виду простенький фильм (сделанный, однако, мастерами – сценаристом Юрием Германом и режиссером Хейфицем) нес большую символическую нагрузку, и благодарные советские зрители почувствовали это.

С появлением Алексея Баталова интеллигент был реабилитирован и занял подобающее ему почетное место среди советских людей

Да, времена изменились к лучшему, и с тех пор непрерывно снимавшийся Алексей Баталов стал знаком, или как сейчас говорят, лицом этих благих перемен. В советское кино пришел новый герой, и у этого героя было лицо Алексея Баталова. Это было лицо хорошо воспитанного, мягко говорящего (иногда даже позволявшего легкое заикание) интеллигента. Это был крупный сдвиг в советском кино, советском искусстве вообще. В довоенном советском искусстве интеллигент был или не всегда искренним путаником, или подчас прямым врагом, рушившим своим вредительством очередной промфинплан. С появлением Алексея Баталова интеллигент был реабилитирован и занял подобающее ему почетное место среди советских людей, чего-то там строивших. Интеллигент больше не вредил, не ставил палки в колеса, а посильно и квалифицированно помогал. Апофеоз интеллигента у Баталова – в фильме Михаила Ромма "Девять дней одного года": его герой – на самом передовом крае борьбы, ученый-атомщик. Это человек подвига, и не простецкий пехотинец, ложащийся на пулеметную амбразуру, а утонченный интеллектуал, готовый при случае пожертвовать собой.

Алексей Баталов помнится во многих фильмах – по существу во всех, где он появлялся. Запомнился и его Володя Устименко, врач из фильма "Дорогой мой человек", и погибающий Борис в советском шедевре "Летят журавли", и в репертуаре русской классики – Федор Протасов в "Живом трупе", и Гуров в "Даме с собачкой", и нерешительный декабристский диктатор князь Трубецкой в "Звезде пленительного счастья", и Голубков в "Беге". В любом киноматериале, где был востребован мягкий, доброжелательный, совестливый человек, лучше всех на этом месте оказывался Баталов.

Нельзя не сказать, что подчас доставались Баталову роли, рисунок которых не совпадал с фактурой артиста. Роли романтического плана были явно не из его репертуара. Так, не получился у него канатоходец Тибул из киносказки "Три толстяка". Никакая эксцентрика не шла нашему актеру, его природный органический реализм отторгал такие задания. Так же неудачно Баталов выступил режиссером, решив поставить "Игрока" по Достоевскому – и явно замедлил бешеный темп романа. Реализм: мягкий бытовой реализм в кругу мягких хороших людей – вот сфера Алексея Баталова. И такова едва ли не последняя его роль – Гоши в фильме "Москва слезам не верит". О Москве так просто не скажешь, но зрители, глядя на Баталова, слезы лили. Причем даже в Нью-Йорке.

Да почиет в мире замечательный русский артист и достойный человек Алексей Владимирович Баталов.