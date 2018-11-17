Предприниматель Андрей Ищенко заявил о прохождении муниципального фильтра на выборах губернатора Приморья. Он написал, что собрал необходимые 14 тысяч голосов жителей и 147 голосов муниципальных депутатов, необходимых для участия в губернаторский выборах, которые назначены на 16 декабря. В воскресенье кандидат призвал сторонников прибыть к зданию краевой избирательной комиссии, когда он будет сдавать подписи.
- "У меня уже есть 147 подписей депутатов. Но существует ещё одно условие. Они должны быть собраны минимум в 26 муниципалитетах. Сегодня за меня — 23 из 34 городов и районов Приморья. Не хватает подписей с трёх территорий", — написал накануне Ищенко на своей странице в фейсбуке. Он не уточнил, планирует ли он добрать подписи из других муниципалитетов перед сдачей голосов в избирательную комиссию.
- Политик призвал своих сторонников собраться у избирательной комиссии, так как администрация под руководством Олега Кожемяко (временно исполняющий обязанности губернатора — РС) “всячески противится” регистрации голосов. Сам Кожемяко, назначенный на свою должность президентом Путиным, заявлял, что поможет своим конкурентам на выборах пройти муниципальный фильтр.
- 14 ноября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко подал документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на выборах главы региона. Кожемяко был назначен президентом Владимиром Путиным после скандала во втором туре губернаторских выборов в Приморье 16 сентября, результаты которого были отменены из-за массовых нарушений. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако когда подсчет голосов уже завершался, вперёд с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко.
Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.
Он может получить даже часть голосов людей, голосующих за власть
- В интервью Сибирь.Реалии Ищенко сообщил, что несколько раз пытался в суде доказать фальсификации на конкретных участках и отменить незаконное, по его мнению, решение об отмене итогов выборов, но суды не принимают иски или отказываются их рассматривать.
- 7 ноября Ищенко подал документы в избирательную комиссию на участие в выборах губернатора региона в качестве самовыдвиженца. Ранее региональное отделение КПРФ отказалось признать отмену результатов предыдущего тура выборов и приняло решение не выдвигать своего кандидата в губернаторы.
Будет ли власть помогать регистрации Ищенко
Политолог Аббас Галлямов считает, что власти допустят появления Андрея Ищенко в бюллетене, только если решат не противиться его победе.
"Если же они по прежнему борются за победу Кожемяко, пропускать Ищенко им нельзя, — рассказал Галлямов Радио Свобода. — Как только что показали выборы в Хакасии, протестные настроения приобрели устойчивый характер. Люди, проголосовавшие за Коновалова в сентябре, вновь сделали это в ноябре. То же самое будет и в Приморье. Тут надо понимать ещё, что будучи зарегистрированным, Ищенко продемонстрирует силу, а власть будет выглядеть "прогнувшейся". В этой ситуации Ищенко получит голоса не только протестного избирателя. К нему начнут перетекать голоса неопределившихся, которые всегда склонны поддержать любой успех.
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