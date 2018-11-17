Предприниматель Андрей Ищенко заявил о прохождении муниципального фильтра на выборах губернатора Приморья. Он написал, что собрал необходимые 14 тысяч голосов жителей и 147 голосов муниципальных депутатов, необходимых для участия в губернаторский выборах, которые назначены на 16 декабря. В воскресенье кандидат призвал сторонников прибыть к зданию краевой избирательной комиссии, когда он будет сдавать подписи.

"У меня уже есть 147 подписей депутатов. Но существует ещё одно условие. Они должны быть собраны минимум в 26 муниципалитетах. Сегодня за меня — 23 из 34 городов и районов Приморья. Не хватает подписей с трёх территорий", — написал накануне Ищенко на своей странице в фейсбуке. Он не уточнил, планирует ли он добрать подписи из других муниципалитетов перед сдачей голосов в избирательную комиссию.

Политик призвал своих сторонников собраться у избирательной комиссии, так как администрация под руководством Олега Кожемяко (временно исполняющий обязанности губернатора — РС) “всячески противится” регистрации голосов. Сам Кожемяко, назначенный на свою должность президентом Путиным, заявлял, что поможет своим конкурентам на выборах пройти муниципальный фильтр.

14 ноября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко подал документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на выборах главы региона. Кожемяко был назначен президентом Владимиром Путиным после скандала во втором туре губернаторских выборов в Приморье 16 сентября, результаты которого были отменены из-за массовых нарушений. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако когда подсчет голосов уже завершался, вперёд с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора единоросс Андрей Тарасенко.

Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

Он может получить даже часть голосов людей, голосующих за власть

В интервью Сибирь.Реалии Ищенко сообщил, что несколько раз пытался в суде доказать фальсификации на конкретных участках и отменить незаконное, по его мнению, решение об отмене итогов выборов, но суды не принимают иски или отказываются их рассматривать.

7 ноября Ищенко подал документы в избирательную комиссию на участие в выборах губернатора региона в качестве самовыдвиженца. Ранее региональное отделение КПРФ отказалось признать отмену результатов предыдущего тура выборов и приняло решение не выдвигать своего кандидата в губернаторы.

Будет ли власть помогать регистрации Ищенко

Политолог Аббас Галлямов считает, что власти допустят появления Андрея Ищенко в бюллетене, только если решат не противиться его победе.

"Если же они по прежнему борются за победу Кожемяко, пропускать Ищенко им нельзя, — рассказал Галлямов Радио Свобода. — Как только что показали выборы в Хакасии, протестные настроения приобрели устойчивый характер. Люди, проголосовавшие за Коновалова в сентябре, вновь сделали это в ноябре. То же самое будет и в Приморье. Тут надо понимать ещё, что будучи зарегистрированным, Ищенко продемонстрирует силу, а власть будет выглядеть "прогнувшейся". В этой ситуации Ищенко получит голоса не только протестного избирателя. К нему начнут перетекать голоса неопределившихся, которые всегда склонны поддержать любой успех.