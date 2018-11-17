На контрольно-пропускном пункте полиции на окраине Грозного совершила самоподрыв женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра внутренних дел Чеченской республики генерала полиции Апти Алаудинова.

По словам полицейского, взрыв произошёл около 16 часов по московскому времени. Женщина активировала на себе взрывное устройство при попытке проверить у неё документы. Кроме неё никто не пострадал.

По словам источника агентства "Интерфакс", смертница, предположительно, не была уроженкой Чечни и могла быть из Дагестана.

20 августа в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. В городе Шали двое молодых людей, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию отдела МВД. Они ранили двух сотрудников полиции и были убиты. После этого в селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от полицейского поста, выжил и был госпитализирован.

Кроме того, в этот же день на въезде в Грозный водитель на автомобиле "Мерседес" попытался наехать на сотрудника правоохранительных органов, а потом сбил двух сотрудников ДПС, пытаясь уйти от погони. Нападавшего и его сообщника убили.

Все участники нападений были несовершеннолетними. Вечером того же дня запрещенное в России "Исламское государство" взяло ответственность за нападения.