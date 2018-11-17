На контрольно-пропускном пункте полиции на окраине Грозного совершила самоподрыв женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра внутренних дел Чеченской республики генерала полиции Апти Алаудинова.
- По словам полицейского, взрыв произошёл около 16 часов по московскому времени. Женщина активировала на себе взрывное устройство при попытке проверить у неё документы. Кроме неё никто не пострадал.
- По словам источника агентства "Интерфакс", смертница, предположительно, не была уроженкой Чечни и могла быть из Дагестана.
- 20 августа в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. В городе Шали двое молодых людей, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию отдела МВД. Они ранили двух сотрудников полиции и были убиты. После этого в селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от полицейского поста, выжил и был госпитализирован.
Кроме того, в этот же день на въезде в Грозный водитель на автомобиле "Мерседес" попытался наехать на сотрудника правоохранительных органов, а потом сбил двух сотрудников ДПС, пытаясь уйти от погони. Нападавшего и его сообщника убили.
Все участники нападений были несовершеннолетними. Вечером того же дня запрещенное в России "Исламское государство" взяло ответственность за нападения.
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