Аргентина объявила траур по погибшим на подлодке "Сан-Хуан"

В Аргентине объявлен трехдневный траур по погибшим на подводной лодке "Сан-Хуан". Президент Аргентины Маурисио Макри заявил о начале "серьезного расследования с целью узнать всю правду".

Об обнаружении "Сан-Хуан" стало известно 17 ноября. Министерство обороны Аргентины сообщило, что субмарина находится на глубине более 900 метров. Обломки разбросаны в радиусе 100 квадратных километров. Корпус подлодки сильно деформирован из-за давления воды. В Минобороны сообщили, что не располагают техникой необходимой для поднятия подлодки.

Подводная лодка военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан" пропала в Атлантическом океане 15 ноября 2017 года. На ее борту находилось 44 человека. 5 декабря 2017 года аргентинские власти официально признали, что весь экипаж погиб. В поисковой операции участвовали более 10 стран, в том числе Россия, США и Великобритания.