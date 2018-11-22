Прикольное кино. Сергей Лойко – о "Домашнем аресте"

Досмотрел сериал "Домашний арест". Это был подвиг с моей стороны: потому что я очень люблю Павла Деревянко, который напоминает молодого Олега Борисова, и потому, что с ослабевающим интересом слежу за творческим развитием Семена Слепакова. Фильм прикольно-развлекательный, это такой новый жанр. Есть фильмы исторические, военные, мелодрамы, комедии и т. д. А это – "прикольное кино".

Временами смешное, временами безгранично пошлое и безудержно скучное. Когда, например, у главного героя "сломались" и загипсовались обе руки, я сразу понял, что это гениально-прикольный ход (как Чарли Чаплин до этого не додумался?) и что в какой то момент героиня, по логике Comedy Club Production, должна помогать ему в том числе отправлять естественные надобности. Так и вышло: героиня помогала ему пописать (потом влюбилась в него). Странно, что другая надобность осталась за кадром. А то было бы ваще, типа прикольно, да?

Да, фильм не только прикольный, но еще и ужасно, просто ужасно прикольно смелый: Россия показана насквозь коррумпированной страной. Причем это не сказка и не фантазия, это заложено в сценарий именно как данность: так было всегда, так есть, так будет, и с этим ничего не поделать. Это ж прикольно, что все – другие, а мы – вот такие! Поэтому и не рыпайтесь (об этом, собственно, и финал сериала).

От власти жуликов и воров нас в конечном итоге опять спасут люди с чистыми руками, холодными головами и горячими сердцами

В середине фильма, правда, заявлен некий катарсис – эпизод с участием персонажа по имени В. Путин. И в принципе, я бы не удивился, если бы именно Путин сыграл самого себя. Это было бы прикольно, зря не довели идею до воплощения: а то гарант рыбу ловил, в самолете летал, голый торс по тувинским предгорьям на лошади возил, а в художественном кино еще не снимался. Мог бы на "Эмми" претендовать. Я серьезно.

Самые положительные герои в фильме (и самые симпатичные) – это агенты ФСБ, иногда забавные и потешные, как Петров с Бошировым. Только они одни ведут борьбу с коррупцией, как донкихоты. Безнадежную? Да! Но забавную. И прикольную! В общем, в любой непонятной ситуации нужно сотрудничать со спецслужбами, учат зрителя создатели фильма. Потому что никто другой Россию не спасет. От власти жуликов и воров нас в конечном итоге опять спасут люди с чистыми руками, холодными головами и горячими сердцами.

К Деревянко вопросов нет. Он, как всегда, приколен, обаятелен и талантлив. Ему бы хорошую роль в хорошем фильме. Но сегодня это из разряда фантастики. Прикольней и убедительней всех сыграл Сергей Бурунов, заместитель мэра. Ну и, конечно, безоговорочно приколен Роман Мадянов, олицетворяющей всю сегодняшнюю чиновничью Россию с прикольными дворцами и золотыми слитками – народную сказку, ставшую былью, про никого, кто был ничем, а стал всем.

Осталось только поздравить автора сериала и исполнителя главной песни Семена Слепакова с прикольной победой бабла в извечной прикольной битве с прикольным ослом.

Сергей Лойко – журналист и писатель

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