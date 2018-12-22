Письмо российскому либералу. Евгений Фирсов – о стоимости мифа

Я самый простой российский обыватель, живу на медианную (не путать со средней) зарплату примерно в 25 тысяч рублей, столько я получаю наличными, и ещё что-то я получаю от государства в виде крайне сомнительного качества услуг – медицинских, образовательных, обеспечения правопорядка и т.д. Неимоверными усилиями я свожу концы с концами. Как же мне жить в таких условиях? Почему я терплю эту нищету?

Любое положение вещей можно либо объяснять, либо изменять. Если я этого положения вещей никак не изменяю, то стало быть, я это положение вещей как-то объясняю. В первую очередь самому себе. Что же конкретно является объяснением, оправданием тому факту, что я, вроде бы владея богатейшей 1/6 частью суши, живу фактически в нищете? Так при этом я ещё и на выборах честно приношу 60–70% (остальное, возможно, дорисовывают). Объяснение, конечно же, есть.

Я – часть величия. Я часть великой державы, великой истории, великой территории, великой духовности, великой миссии и вообще почти всего великого. Это моё оправдание, мой опий и елей. Это, в конце концов, моя почти биологическая защитная реакция на хроническую болезнь и ответ на любой неудобный вопрос. Причастность моей личности к величию всё объясняет и всё компенсирует. Прежде всего для меня самого. Весь мир горит, то там геополитический пожар, то тут империалистический милитаризм тянет свои долларовые клешни к бедным сирийским детям. Не до жиру, когда Крым, не до меда, когда Сирия, континенты полыхают (или могут полыхнуть), а я противостою всему этому, соучаствую в священной борьбе, моё орудие и мой штурвал – ТВ-пульт.

Как мне без этого жить? В зеркало на себя смотреть, признаться самому себе, что меня десятилетиями держат за дурачка? А ведь для меня дурачком не так страшно быть, как слыть. Итак, вот мои условия: дайте мне 25 тысяч рублей и ощущение причастности к великому, и я принесу на выборах 60%, а то и поболе. Конечно, причастность к величию, как и любой инструмент, имеет свои пределы применения, траву я за величие есть вряд ли стану (хотя я ещё не пробовал), но уровень 25 тысяч рублей вполне себе добротно на нем держится.

Ты пойми, либерал, на 25 тысяч рублей нельзя просто так вот жить на богатейшей 1/6 части суши вне какого-то мифа. Были б это какие-нибудь почти ничего не имеющие Бельгия или Япония, то их бедность можно было бы объяснить никчемностью их недр. Ах, они не бедны? Что ж, неудачный пример... Нельзя мне без мифа. А потому будут и Сирии, и Ливии, и Суданы, и прочая, и прочая. Я не просто так живу на 25 тысяч рублей. Мир горит. А я его единственная надежда. Ну, не я один, конечно. Мы. Куда они без меня, без нас? И, что гораздо важнее, куда мы без них?

Отбери у меня мой миф – и что останется?

Вы хотите, чтобы стало как в Беларуси? Да, да, взгляните на белорусов. Они не причастны ни к чему великому. Живут так же "богато", как и я. Но по ТВ у них лишь "обмолоты зяби" по колхозам, да вот недавно отодрали начальника районного ЖКХ. Ни мира они нигде не спасают, ни духовностью особой не обладают (вера хоть и одна, но как-то по ощущениям жидковаты они для великой духовности), ни последней надёжей ни для кого не являются. И что? Каков реальный рейтинг их властей? Нет никакого оправдания их плачевному житию. Страна разбегается по закордонью, и от вил они, пожалуй, сдерживаются лишь экстраординарными милицейско-кагэбэшными мерами, за что давно причислены к оплотам тирании, да религиозными корнями. Не может белорус никак объяснить себе свою нищету. Нет у него для неё оправдания. А у меня есть!

Отбери у меня мой миф – и что останется? Я уже не буду нести бремени за тушение мировых геополитических пожаров, не буду затягивать свой пояс ради сирийских, ливийских и прочих не своих детей? Не буду последним оплотом, последним препятствием перед угрозой пожирания всего и вся мировым империализмом? Недалек ты, либерал, когда технократически рассуждаешь о необоснованности трат на то и на это. Потому что в действительности это траты не на то и не на это, это траты на меня, на мой мир, на мой миф. Вечером по ТВ я должен услышать что-то, что объяснит мне мои 25 тысяч рублей. Мало того, и повышать-то моё благосостояние нельзя! Ведь чем более сыт и свободен (хоть только и финансово) буду я, тем чаще буду выглядывать из-за шор, чаще буду видеть реалии и не дай Бог, начнут мне в голову приходить неудобные вопросы.

Итак, у меня есть внутренний выбор, я могу или объяснить положение вещей, или пытаться изменить положение вещей. Объяснить самому себе, своей жене, своим детям. И это несоизмеримо проще, чем изменять положение вещей. Было бы только за что зацепиться при объяснении. Само собой разумеется, что гораздо легче, когда все вокруг твердят одинаковые с тобою мантры. Не Соловьев с Киселевым породили меня, это я породил их. И знаешь, либерал, даже если ты завтра начнёшь отмечать 17 сентября 1939 года как траурную и позорную дату в моей истории, я буду изо всех сил стараться зажмуривать глаза и закрывать уши, потому что это будет разрушением моего мифа и даже святотатством. Картины Васи Ложкина начнут превращаться в зеркала, а смотреть в такие зеркала за 25 тысяч рублей я не соглашусь.

Оттого непонятно мне, либерал, почему так громко ты негодовал, посекундно подсчитывая, сколько времени Путин говорил о ракетах в своем послании Федеральному собранию. Президент дал мне именно то, что мне более всего нужно, – обновил, закрепил, освежил мой миф. Теперь я ещё сильнее чувствую личную ответственность за сдерживание мирового зла. Не до шоколада, как ты понимаешь.

И если уж ты такой мастер технократических подходов, то подойди со своим инструментарием к изучению моего мифа. Сколько тысяч рублей (или сотен долларов) в моем доходе замещает этот миф? Предположим, что его, мифа, нет, предположим, что я белорус. Каков должен быть мой доход, чтобы обеспечить честный 60%-ный уровень поддержки власти? 800 долларов? 1000? 1500? 2500? Сколько? Ты можешь ответить на этот вопрос? Нет? Я усмехнусь. На всякий случай переформулирую, вот простая арифметика: 25 тысяч рублей + "духовно-патриотический булшит" = 60%-ный уровень поддержки властей. Задание: определи денежный эквивалент второго слагаемого. Предположим, ты проведешь соответствующие несложные исследования, изучишь вопрос и определишь искомую величину. Умножь эту цифру на количество таких, как я, и не забывай, что это в месяц. И теперь ты продолжишь утверждать, что все эти Крымы и Сирии экономически неоправданны?

Я вновь усмехнусь. Возможно, ты даже сможешь приблизительно прикинуть, во сколько обходится создание и поддержание мифа. Тоже интересная цифра, не такая интересная, как прочие, но всё же может быть прикинута для полноты картины. И самым естественным образом возникает ещё один вопрос: а сколько стоят воздействия, разрушающие миф? Давайте на минуту предположим, что степень разработанности, имплементации мифа можно измерить в некоторых условных единицах, например, градусах. Представим, что сегодняшний текущий уровень имплементации мифа составляет 50 градусов. То есть за 25 тысяч рублей месячного дохода и некие навязанные или прижившиеся великодержавно-духовно-патриотические ценности температурой в 50 градусов я принесу 60% на выборах. Опять же предположим, что наращивание градуса имплементации, усиление роли мифа в обществе на 1 условный градус стоит (простое допущение) 5 миллиардов долларов. А сколько стоит дезавуирование, охлаждение, сдувание на 1 условную единицу?

Сдается мне, что дезавуирование хоть и общепринятых, но ложных нарративов стоит на пару порядков дешевле. Я не оговорился – на пару порядков. Разоблачение лжи обыкновенно несоизмеримо дешевле её создания, распространения и поддержания. Кроме того, как и во многих областях, здесь есть, наверное, и низко висящие яблоки, то есть какие-то единицы, части мифа можно сдуть, условно говоря, за 50 миллионов долларов, а какие-то пузыри лопнут, возможно, и за 5 миллионов рублей.

Дальше я спрошу тебя, либерал-pretend-to-be-технократ, в какой стадии разработанности находятся твои оценки и твои исследования? Что ты оценил? Что ты рассчитал, классифицировал, описал и структурировал? Возможно, когда ты проделаешь эту работу, когда покажешь, что сколько стоит, найдется какое-то количество желающих спонсировать снижение степени имплементации мифа. Кто-то, вполне возможно, захочет вложиться в отрезвление моего рассудка. А что людям с деньгами делать сейчас? Они действуют скорее вслепую, интуитивно и где-то даже эмоционально. Вот что такое, по моему мнению, технократический подход, а не внеконтекстуальные подсчеты трат на ту или иную военно-православно-телевизионную кампанию.

Ещё и ещё раз хочу озвучить бальзаковское утверждение: "Сфера религиозных идей – опаснейшая опорная точка искусных оппозиций". Это было сказано более полутора веков назад, сделай на них поправку, расширь границы понятия религиозных идей от строгой теологии до того самого мифа, о котором я только что говорил, – и, возможно, ты в новом свете увидишь признаки искусности оппозиций.

Евгений Фирсов – блогер

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