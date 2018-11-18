На саммите АТЭС Китай предложил программу "Один пояс – один путь"

Вице-президент США Майк Пенс заявил о приверженности США политике партнёрства в отношениях с государствами Индо-Тихоокеанского региона. Он выступил на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи. Пенс предостерег членов АТЭС от принятии на себя внешних долговых обязательств, которые, по его словам, могут поставить под угрозу национальный суверенитет".

Председатель КНР Си Цзиньпин, заявил о ключевой инициативе Китая «Один пояс, один путь», призванной укрепить внешние связи с Юго-Восточной Азией, Центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой. Китайский лидер подчеркнул, что программа "Один пояс, один путь" не ставит перед собой никаких геополитических целей. По его словам, речь не идёт об эксклюзивном клубе, или "долговой ловушке, как считают некоторые".

Таким образом, отмечает западная пресса, Вашингтон и Пекин продемонстрировали различные подходы к региональному развитию. Вероятно, с этим связано, что на саммите АТЭС не удалось достичь согласия по итоговому документу, который так и не был принят.

В рамках саммита Майк Пенс также встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Оба политика подтвердили готовность оказать помощь Папуа - Новой Гвинее в модернизации ее военно-морской базы на восточном побережье острова Манус. Как отмечает "Голос Америки", эта база предназначена для "совместного использования".