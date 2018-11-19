Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны. Таким образом, он пытается преодолеть политический кризис, возникший после ухода в отставку министра обороны Авигдора Либермана.

В ходе телевизионного обращения Нетаньяху подчеркнул, что сейчас не время для досрочных выборов в Израиле. По его словам, попытки усилить правительство с помощью новых выборов не приводили в прошлом к желаемому результату. Между тем после выхода из правящей коалиции партии Либермана "Наш дом Израиль" у Нетаньяху в парламенте сохраняется большинство с перевесом всего в один голос.

Авигдор Либерман ушел в отставку с поста министра обороны Израиля 14 октябряиз-за перемирия с группировкой ХАМАС после самой серьезной эскалации конфликта в секторе Газа за последние 4 года. Либерман считает решение правительства "капитуляцией перед террором". Неделей ранее он призывал к ужесточению действий против ХАМАС. Согласившийся на перемирие премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал решение правильным, хотя и трудным. Он заявил, что "враги умоляли о прекращении огня".