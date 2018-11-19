РБК: режиссёра Александра Сокурова пригласили в СПЧ

Режиссёр Александр Сокуров может войти в состав Совета по правам человекапри президенте России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Как пояснил один из собеседников издания,Сокуров уже входит в президентский Совет по культуре и искусству, где поднимал вопросы, связанные с правами человека. Поэтомуему предложили перейти в СПЧ. Сам Сокуров заявил РБК, что, пока нет официальных сообщений, он ничего "сказать или прокомментировать не сможет". При этом режиссер подтвердил, что покидает Совет по культуре и искусству.

В декабре 2016 года Александр Сокуров напрямую обратился к президенту Владимиру Путинус призывом освободить украинского режиссёра Олега Сенцова, которого приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Путин тогда ответил, что должны созреть соответствующие условия.

На прошлой неделе телеканал "Дождь" сообщал со ссылкой на источники, что в новый состав Совета по правам человека при президенте России могут войти журналист Екатерина Винокурова, бывший заместитель министра образованияАлександр Асмолов, а также правозащитник Валерий Борщев. Винокурова и Асмолов сказали, что им пока такие предложения не поступали, а Борщев от комментариев отказался.

О том, что Кремль до конца года может сменить около половины членов СПЧ, ранее сообщала газета "Ведомости". Список новых членов Совета будет утвержден указом президента перед его традиционной встречей с СПЧ в конце года. Дата встречи пока не определена.