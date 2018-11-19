WSJ: Цукерберг заявил об управлении Facebook в условиях "войны"

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что вынужден управлять компанией в условиях "войны". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с высказыванием Цукерберга.

По его словам, компания находится под атакой Конгресса, инвесторов и пользователей. По этой причине, считает он, топ-менеджеры должны быстрее реагировать на такие проблемы, как безопасность соцсети и слабый рост числа аккаунтов.

По данным издания, изменившиеся методы Цукерберга вынудили уйти нескольких ключевых управленцев. Они не были согласны с его позицией о том, чтобы позволить приложению для публикации фотографий передавать Facebook геоданные пользователей. Тестовые испытания сервиса начались после увольнения несогласных.



Газета сообщила и об усилении напряженности в отношениях между между Цукербергом и главным исполнительным директором Шэрил Сэндберг. Основатель Facebook обвинил ее и подконтрольные ей подразделения в скандале с Cambrdige Analytica, которая в нарушение правил соцсети собирала личные данные десятков миллионов пользователей.

На прошлой неделе The New York Times рассказала о том, что Facebook в прошлом году заказал в PR-агентстве услугу по дискредитации критиков. По данным WSJ, ответственными за эту ошибку Цукерберг назвал отделы по связям с общественностью. В пятницу Сэндберг взяла на себя ответственность за ситуацию.